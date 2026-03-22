Иран ответил на ультиматум Трампа по Ормузскому проливу

Иран в ответ пообещал "погрузить весь регион во тьму".

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана в течение 48 часов открыть Ормузский пролив, в противном случае угрожает ударами по энергетике. В Иране отреагировали на это своими угрозами, пообещав атаковать энергетическую инфраструктуру связанную со США и Израилем, пишет Clash Report.

"Если инфраструктура Ирана, включающая топливо и энергоресурсы, подвергнется нападению, то вся энергетическая, IT-инфраструктура и опреснительные установки, принадлежащие Соединенным Штатам и Израильскому режиму в регионе, станут мишенью", - заявил пресс-секретарь центрального командования Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Золфагари.

Также угорозы озвучили и в иранской организации "Мехр", пообещав, что в случае даже малейшей атаки на электроэнергетическую инфраструктуру Ирана, "весь регион погрузится во тьму".

Видео дня

Трамп и Иран

Ранее Трамп заявил, что Америка стерла Иран с лица земли. По его словам, теперь Тегеран хочет сделки.

Тем временем Axios пишет, что команда американского лидера Дональда Трампа разрабатывает стратегию на случай начала мирных переговоров между США и Ираном. Собеседники издания говорят, что боевые действия могут продолжаться еще две-три недели.

