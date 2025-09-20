Вороны научились добывать еду палочками, и это свидетельствует об эволюции, - исследование

Ученые учили ворон использовать инструменты и посмотрели, как быстро птицы овладеют палочками для добычи пищи.

Новое исследование, которое провели ученые, показало, как черные вороны могут овладеть инструментами, хотя они и не использовали их в дикой природе. Это свидетельствует о способности ворон продолжать свою эволюцию, пишет earth.com.

Результаты исследования показывают, что лишь при небольших эволюционных изменениях вороны могут однажды принять инструменты как часть своего естественного поведения. Ученые не исключают, что когда-то вороны будут доставать насекомых из-под коры с помощью палочек.

Исследователи из Тюбингенского университета научили трех ворон держать палочки и доставать пищевые гранулы, помещенные в прозрачную коробку. Птицы не могли добраться до гранул клювами, поэтому им приходилось искать пищу в середине с помощью палочек. Чтобы достать гранулу еды, они должны были осторожно двигать палочку: если слишком быстро доставать гранулу корма, она могла упасть.

Обычно в дикой природе только два вида ворон - новокаледонская и гавайская ворона - регулярно используют орудия труда. Этот эксперимент проверил, могут ли другие вороны с помощью тренировок приобрести подобные навыки.

Записи показали, что птицы могли обучаться. Если в начале они палочками толкали гранулы туда-сюда без особого успеха, то со временем движения стали усовершенствованными, эффективными и легко повторяемыми. Каждая ворона выработала свой собственный стиль - некоторые предпочитали сдвигать гранулы в сторону, тогда как другие подстраивались в зависимости от положения гранулы. Вороны не просто копировали действия. Они осторожно перехватывали палочки с клювами, чтобы удобнее ее держать, и подводили пищу к месту досягаемости.

"Эти стратегии были последовательными и эффективными, подчеркивая не только изученную точность, но и индивидуальность в решении проблем. Наличие личных подходов свидетельствует о том, что использование инструментов - это не жесткое поведение, а динамичный процесс, который формируется обучением и постоянной обратной связью", - говорится в статье.

Исследование показало, что вороны улучшали свои результаты благодаря обучению с подкреплением - процессу проб и ошибок, где изменчивость на ранних этапах помогала им находить эффективные стратегии.

Эта изменчивость отражает процессы, наблюдаемые в моторном обучении человека, где также постепенно совершенствуются навыки.

Исследователи делают вывод, что существа, которые обычно не пользуются инструментами, все еще могут достигать высокого уровня ловкости. Это подтверждает идею "инструментостроения", когда животные воспринимают тело и предмет как единую систему. Такие эксперименты показывают, что с помощью лишь небольших эволюционных толчков вороны могут естественным образом эволюционировать в обычных пользователей инструментов.

Напомним, что ранее ученые научным путем доказали, что вороны могут распознавать человеческие лица и годами помнить и атаковать человека, который представляет угрозу. При этом, вороны обучают этому поведению следующие поколения и новые птицы, которые непосредственно не сталкивались с этим человеком, продолжают нападать на него.

