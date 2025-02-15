К примеру, герой картины похож на Джейсона, одного из главных героев шестой части.

Первый и пока что последний трейлер GTA 6 вышел уже больше года назад, но, возможно, скоро мы увидим свежие материалы по игре.

Жители города Тампа во Флориде стали свидетелями съёмок короткометражного фильма, подозрительно напоминающего GTA 6. Актёр, который расхаживает по улице с автоматом, напоминает Джейсона, одного из главных героев игры.

Позже компания Film Tampa Bay, которая и занимается производством короткометражки, написала, что они перекрывали одну из улиц города для съемок сцены автомобильного угона

Напомним, что действия GTA 6 как раз происходят во Флориде в вымышленном городе Вайс-Сити. Недавно Take-Two окончательно утвердила, что GTA 6 выйдет осенью этого года, и казалось бы, что самое время начинать агрессивную пиар-кампанию проекта. Однако лайв-экшен реклама это совсем не стиль Rockstar, в последний раз компания делала что-то подобное ещё во времена продвижения GTA 2.

Блогер GameRoll очень сомневается, что короткометражка имеет что-то общее если не с GTA 6, то по крайней мере с Rockstar. Это вполне может быть какое-то фанатское творение, хоть и с внушительным бюджетом, если авторы могут позволить себе перекрыть улицу в городе.

Ранее глава компании-производителя геймерской периферии Corsair сделал прогноз, что GTA 6 выйдет на ПК в начале 2026 года.

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