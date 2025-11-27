Важно, что у стран, не имеющих выхода к морю, нет территориальных вод, но суда могут иметь доступ к морям для "мирного прохода".

Сушу можно разделить довольно чётко (хотя существуют споры о том, кому что принадлежит). Технически океан никому не принадлежит, но некоторые страны обладают юрисдикцией в некоторых морях. Об этом пишет discoverwildlife.

Согласно закону ООН, прибрежные страны или государства с архипелагами обладают суверенитетом над своими территориальными морями, то есть водами шириной до 22 км от их берегов, включая воздух над ними и морское дно под ними. Однако этот период может быть короче, если два государства расположены ближе друг к другу.

Интересно, что в Великобритании корона претендует на владение практически всеми водами в пределах 22 километров. Лица, желающие использовать эти воды для портов, ветряных электростанций или проектов аквакультуры, должны подать заявку на аренду.

Важно, что у стран, не имеющих выхода к морю, нет территориальных вод, но суда могут иметь доступ к морям для "мирного прохода". Если они не занимаются такими делами, как шпионаж, применение оружия или рыболовство, то им разрешено свободно проходить через них.

За пределами этого региона прибрежные страны имеют исключительные экономические зоны (ИЭЗ) в пределах 370 км - или меньше, если зоны разных стран будут перекрываться. Благодаря своим заморским территориям, включая Гваделупу, Реюньон и Французскую Полинезию, Франция обладает крупнейшей в мире ИЭЗ. В статье сказано:

"Страны не имеют такого же контроля над своими ИЭЗ, как над своими территориальными морями, но они могут вести рыболовство, добывать нефть, прокладывать подводные кабели и даже строить искусственные острова. Они также несут ответственность за меры по охране природы и квоты на вылов рыбы. Другие страны могут вести рыбную ловлю в этой ИЭЗ, если соблюдают установленные правила".

Что такое открытое море

Интересно, что если "пройти" дальше, то можно попасть в открытое море. Эти международные воды находятся вне юрисдикции какого-либо государства и составляют две трети океана. Любой может использовать открытое море для путешествий, рыболовства или исследований, соблюдая международные законы.

Лишь 1,2% международных вод находятся под защитой, но защитники природы надеются изменить это. В 2023 году члены ООН договорились о принятии Договора об открытом море, направленного на усиление защиты. В сентябре 2025 года Договор подписали 60 стран.

Отмечается, что океан полон удивительных морских существ, от крошечного планктона до огромного синего кита. Пока они свободно плавают, люди не могут владеть этими животными, а мигрирующие виды, такие как киты и черепахи, не знают никаких границ, установленных человеком. Тем не менее, ежегодно вылавливается более триллиона диких рыб. Тот, кто вылавливает рыбу законно, как правило, считается её владельцем.

