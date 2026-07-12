На заводе Volkswagen сотня овец заменила все газонокосилки: результаты эксперимента

Компания решила использовать одну и ту же территорию как для производства солнечной энергии, так и для ведения сельскохозяйственной деятельности.

На заводе Volkswagen в польском городе Вжесня 100 овец заменили все газонокосилки. Животные ухаживают за растительностью под более чем 31 000 фотоэлектрических панелей завода в рамках проекта, который сочетает производство "зеленой" энергии с охраной биоразнообразия и научными исследованиями, пишет Antena 3 CNN.

Отмечается, что эта фотоэлектрическая ферма, построенная на территории завода Volkswagen, является одной из крупнейших установок такого типа в Европе, которая расположена рядом с промышленным объектом. Она занимает площадь около 27 гектаров, имеет установленную мощность 18,3 МВт и в солнечные дни может полностью обеспечить потребности завода в электроэнергии.

Более того, вместо механического скашивания травы компания решила использовать одну и ту же территорию как для производства солнечной энергии, так и для ведения сельскохозяйственной деятельности. Овцы естественным образом выпасаются среди панелей, при этом в жаркие дни пользуясь тенью, создаваемой фотоэлектрическими установками.

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"Сегодня фотоэлектрическая ферма производит не только "зелёную" энергию. Она также стала местом, где мы поддерживаем биоразнообразие, местное сельское хозяйство и научные исследования. Выпас овец демонстрирует, что современная промышленность может функционировать в гармонии с природой", - рассказала журналистам Марзена Пиллих-Гронска, директор завода Volkswagen Poznań в Вжесне.

К проекту привлекли 100 овец породы великопольская. Эта порода была выведена в этом регионе Польши и в настоящее время включена в программу сохранения генетического наследия.

Стадо было привезено на территорию фермы в конце апреля и останется там до осени под присмотром животноводов.

"Животные очень хорошо адаптировались к новой среде. Мы замечаем, что они чувствуют себя в безопасности: они делятся на небольшие группы и спокойно пасутся в разных частях фермы. Это явный признак того, что они привыкли к этому месту, ведь стадо, чувствующее угрозу, всегда держится плотно", - заявила Юстина Новак-Гаек, владелица овец.

Представители компании Quanta Energy, которая построила и эксплуатирует фотоэлектрическую установку, считают, что этот проект может стать образцом для будущих инвестиций в возобновляемую энергетику.

Плавучие солнечные панели в Австралии помогли решить две проблемы

Ранее в Австралии с целью сохранения своих запасов воды разработали новую конструкцию плавучих солнечных панелей. Теперь их можно увидеть на плотинах и водохранилищах Австралии.

Такие солнечные панели образуют своего рода крышу над водоемами, удерживая воду и предотвращая испарение, покрывая поверхность воды. Одновременно с этим плавучие фотоэлектрические системы обеспечивают электросети возобновляемой энергией, практически так же, как и стандартные солнечные панели.

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