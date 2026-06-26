От тараканов до змей-гигантов: кто на самом деле может появиться в вашем унитазе

Эксперты рассказали, какие неожиданные животные могут оказаться в человеческом туалете.

Заглянуть в унитаз и увидеть там змею, крысу или огромного паука – кошмар для большинства людей. Однако подобные случаи регулярно происходят в разных уголках мира. Некоторые животные случайно попадают в сантехнику, другие же намеренно пробираются через канализацию в поисках воды, пищи или укрытия, пишет Discover Wildlife.

Эксперты составили список самых неожиданных существ, которые могут оказаться в человеческом туалете.

Питоны

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Одним из самых известных случаев стал инцидент в Таиланде, где мужчину укусил за половой орган трехметровый сетчатый питон, который вылез через канализацию и спрятался в унитазе.

Пострадавший был госпитализирован, но впоследствии полностью выздоровел. Змею также удалось спасти и выпустить обратно в дикую природу.

Крысы

Крысы – одни из самых частых "посетителей" туалетов. Они прекрасно плавают, могут долго находиться под водой и легко передвигаются по канализационным трубам.

В 2025 году семья из Уэльса столкнулась с настоящим нашествием грызунов, которые начали регулярно появляться в туалете их дома.

Пауки-воронкообразные

В Австралии иногда в унитазах находят опасных пауков-кружевников. Некоторые виды обладают настолько сильным ядом, что могут представлять смертельную угрозу для человека.

Специалисты объясняют, что пауков привлекает влага, из-за чего они нередко попадают в ванные комнаты и туалеты.

Ядовитые змеи

В общественных туалетах Австралии неоднократно находили пятнистых чёрных змей – один из самых ядовитых видов континента.

Несмотря на опасную репутацию, эти рептилии обычно не нападают без причины и стараются избегать людей.

Морские котики

Иногда неожиданными гостями становятся даже морские млекопитающие. В Тасмании местные жители обнаружили в кабине общественного туалета морского котика весом около 120 килограммов.

Животное просто устроило себе место для отдыха, после чего его вернули в естественную среду обитания.

Зелёные игуаны

Во Флориде зеленые игуаны регулярно проникают в канализационные системы и изредка появляются в туалетах домов.

Рептилии хорошо плавают и могут использовать поврежденные трубы для передвижения по городу.

Тараканы

Тараканы считаются одними из самых типичных обитателей канализации. Влажность, тепло и органические отходы создают для них идеальные условия.

Именно поэтому они часто появляются не только в туалетах, но и в ванных комнатах в целом.

Кенгуру

Хотя кенгуру редко попадают непосредственно в унитаз, однажды в Австралии животное застали в общественном туалете за поеданием туалетной бумаги.

Видео быстро стало популярным в сети и удивило многих пользователей.

Почему животные попадают в туалеты

Специалисты объясняют, что большинство таких случаев связано с канализационными системами, которые могут служить укрытием или путем передвижения для животных. Особенно часто это происходит после сильных дождей, наводнений или в регионах с большим количеством дикой природы.

Если в туалете оказалось животное, эксперты советуют не паниковать, не пытаться его смыть и вызвать специалистов, если самостоятельно справиться с ситуацией невозможно.

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