Обезопасить ценные вещи от воров позволит необычный лайфхак.

Чтобы не стать жертвой грабителей во время путешествия, стоит взять с собой старый или грязный чемодан. Такой совет туристам предоставил эксперт по безопасности из I-Spy Detectives Пол Эванс, передает Daily Express.

Он пояснил, что воры, как правило, тщательно выбирают своих жертв, визуально оценивая их внешний вид и багаж. Потому ходить с дизайнерской сумкой, по сути, все равно, что носить табличку с надписью "Ограбь меня".

"Брендовая сумка или сверкающе чистый чемодан притягивают воров и наводят на мысль, что внутри вы можете хранить что-то дорогое. Если преступники увидят брендовую или новую сумку, они подумают, что в ней находятся ценные вещи, такие как телефон, фотоаппарат, паспорт и деньги", - рассказал Эванс.

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Эванс отметил, что преступников, как правило, привлекают самые легкие и прибыльные возможности, потому с наибольшей вероятностью они нацелятся на туристов с дорогим багажом. Эксперт добавил, что старая, грязная или немного рваная сумка наоборот подсознательно натолкнет вора на мысль о том, что ваш багаж вам безразличен, а это значит, что внутри нет ничего ценного.

Пол Эванс в связи с этим рекомендует путешественникам сделать свой рюкзак или чемодан менее привлекательным, чтобы снизить риск ограбления. В частности, он посоветовал перед поездкой "натереть багаж" грязью или немного его "затереть", чтобы создавалось впечатление, будто сумке уже много лет.

Другие советы туристам

Как писал УНИАН, ранее туристка со стажем Аннита Кэти поделилась гениальным лайфхаком, как уберечь свой кошелек от воришек. Девушка берет с собой в поездки несколько предметов для защиты ценных вещей. Один из них, как утверждает туристка, способен отвлечь вора, что позволит выиграть себе драгоценное время, чтобы переместиться в безопасное место.

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