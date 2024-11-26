Девушка советует всегда носить с собой кошелек-обманку.

Ни для кого не секрет, что туристы довольно часто становятся мишенью для карманников, пользующихся тем, что в незнакомом городе люди чаще теряют бдительность.

Опытная туристка Аннита Кэти, около 10 лет пищущая о здоровье и путешествиях, в своем блоге для журнала Travel + Leisure поделилась неожиданным лайфхаком, который поможет защитить ваши ценности от воришек.

"Прежде чем отправиться в Южную Америку, я узнала о схеме "отвлекающего кошелька". Идея проста: в жутком случае ограбления, когда вас просят отдать свой кошелек, вы передаете ему этот недорогой кошелек, заполненный просроченными кредитными картами, небольшой суммой наличных и другими ненужными вещами, в качестве приманки", – поясняет девушка, которая также активно рассказывает о своих приключениях в Instagram.

Видео дня

Аннита уверяет, что этого должно быть достаточно, чтобы удовлетворить вора и выиграть себе драгоценное время, чтобы переместиться в безопасное место.

"Путешествуя по многолюдным местам, где мелкие преступления более распространены, держите приманку наверху сумки, а настоящий кошелек, телефон и другие важные вещи храните внизу", – советует она.

Кроме того, Аннита всегда берет с собой в путешествия еще несколько предметов для защиты своих ценных вещей. Среди них – трекеры для поиска вещей, которые можно поместить в багаж, поясная сумка с надежной застежкой, прочный шнурок для телефона на шею, потайной мини-кошелек под бюстгальтер и замочки для фиксации молний на сумке.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по путешествиям также рассказали, что защитить ваши ценности от карманников в туристических местах помогут специальные карманы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.