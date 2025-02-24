Слишком яркие сумки могут привлекать к себе много нежелательного внимания.

Не так давно ирландский лоукостер Ryanair призвал туристов отказаться от чемоданов трех цветов – серых, черных и синих, поскольку это самые популярные цвета багажа, а потому их чаще всего теряют или путают в аэропорту. Вместо этого в авиакомпании советовали туристам выбирать максимально оригинальные сумки. Позже с ними согласился целый ряд экспертов по путешествиям.

Впрочем, эксперт по безопасности и генеральный директор Get Licensed Шахзад Али с этой точкой зрения несогласен.

"Хотя новый и красочный чемодан может выглядеть более модно, он будет привлекателен не только для вас. Лучше выбрать чемодан более обычного вида, и, если возможно, поношенный – чтобы не выделяться из толпы – и с ним качественный замок. Это может иметь большое значение для сохранности ваших вещей", – цитирует его Daily Express.

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Вместо этого Шахзад порекомендовал прикрепить к простому черному или серому чемодану идентификатор, например, ленту или наклейку, чтобы ваш багаж не путали с чужим, но при этом он оставался незаметным.

Кроме того, эксперт посоветовал пассажирам разделять свои вещи по степени ценности.

"При упаковке вещей разделите вещи на три категории: очень ценные (например, документы, кредитные карты, мобильные телефоны и крупные суммы денег), ценные (например, ювелирные изделия и другие дорогие вещи) и менее ценные (например, одежда и средства по уходу за собой). Особо ценные вещи, которые не нужно часто использовать в аэропорту, следует положить в специальный пояс для денег, который будет всегда находиться рядом с вами, пока вы не доберетесь до места назначения", – пояснил он.

При этом те предметы, которые действительно нужно регулярно использовать в аэропорту, следует положить в небольшую сумочку или поясную сумку, которая должна быть перед вами все время, продолжил эксперт.

Более крупные предметы, такие как ноутбуки и планшеты, по его словам, можно положить в ручную кладь, а ювелирные изделия следует стратегически спрятать среди менее ценных вещей, таких как одежда в багаже.

Кроме того, отмечает Шахзад, туристам, которые путешествуют с семьей или друзьями, важно подсчитать количество вещей, которые они берут с собой, чтобы убедиться, что ничего не забыли. Все свои вещи при этом стоит всегда держать на виду.

"Убедитесь, что все вещи размещены перед вами, а не позади. Подумайте о приобретении трекера для вашего сдаваемого багажа, так как он может пригодиться в случае его потери", – подытожил он.

Как сообщал УНИАН, ранее тревел-блогерша Брекке Флетчер рассказала, как отправиться в двухнедельное путешествие всего лишь с одной сумкой категории "ручная кладь", при этом уместив все необходимое.

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