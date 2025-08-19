Если действовать так, как она сказала, жить станет намного проще.

"Жизнь становится проще, когда учишься принимать извинения, которых так и не получил", - один из лучших советов о том, как жить здоровее и счастливее. Ее автор — 87-летний писатель Роберт Бро. Однако есть слова, которые могут поразить гораздо сильнее и принадлежат они Тейлор Свифт, пишет Inc.

Он прозвучал, когда Тейлор в течение двухчасового подкаста рассказывала, что значит быть знаменитостью, как она справляется и почему старается никогда не проверять, что пишут о ней в соцсетях или не заглядывать в личные сообщения.

Короткая мудрость, которой она поделилась: "Нужно думать о своей энергии так, словно она дорогая, словно это предмет роскоши. Не каждый может себе это позволить".

Что объединяет два этих совета

Они о мышлении и контроле. О том, что именно ты решаешь, каким будет твое окружение и как оно будет на тебя влиять — вместо того чтобы быть продуктом этого окружения. Это о том, чтобы действовать активно, а не реактивно.

"Тебя обидели? С тобой поступили несправедливо? Думаешь, заслуживаешь извинений? Пропусти посредника, так сказать. Не давай другому человеку власть. Действуй так, будто он уже извинился. Или: другие пытаются втянуть тебя в свои разборки и драму? Не обращай внимания", - говорится в материале.

