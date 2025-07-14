Человеческая память работает по значительно более сложному алгоритму, чем жесткий диск компьютера, говорят ученые.

С появлением компьютерных технологий люди часто стали сравнивать свою память с диском-накопителем информации. Но способен ли человеческий мозг исчерпать "свободное место" и переполниться информацией, как это легко происходит с жестким диском компьютера или смартфона?

Нейробиологи утверждают, что для типичного здорового мозга объем памяти не является фиксированным и не исчерпывается просто от того, что вы узнаете больше фактов, пишет научный вестник LiveScience.

"Нет существенного ограничения на объем информации, который может хранить мозг. Воспоминания можно рассматривать как данные, которые мозг использует для понимания текущего момента, для прогнозирования будущего и для формирования будущего обучения", - объясняет профессор психологии и неврологии в Бостонском колледже Элизабет Кенсингер.

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Мозг имеет совсем другую "технологию" хранения информации, чем компьютерный диск-накопитель. В то время как компьютер размещает изолированный файл конкретного размера в одном конкретном кластере диска, мозг работает иначе и не выделяет конкретную нервную клетку под конкретное воспоминание.

Вместо этого, конкретное воспоминание распределяется между многими нейронами, называемыми энграммой - группой клеток в разных участках мозга, соединенных между собой. Причем отдельная клетка мозга может быть задействована в хранении части сразу нескольких разных воспоминаний.

Например, воспоминание о вашем 12-м дне рождения не хранится как одна условная "папка с файлами" в конкретной части мозга. Вместо этого мозг использует определенный "шаблон" нейронных связей, который объединяет в одно целое информацию из разных кластеров - информацию о цвете воздушных шариков, вкус торта, голоса друзей и ощущение радости и тому подобное. Поэтому вспоминая тот день, вы не открываете "папку с файлами", а запускаете шаблон, который извлекает информацию из разных уголков мозга.

Благодаря этому методу мозг может кодировать множество вариантов воспоминаний, используя те же нейроны, как часть различных шаблонов.

Однако здесь может возникнуть вопрос: если мозг имеет безграничный "объем" памяти, почему же мы забываем определенные вещи, которые произошли с нами в прошлом? Пол Ребер, профессор нейронауки Северо-Западного университета, объяснил Live Science, что дело в том, что мозг сортирует полученную информацию на важную и второстепенную.

По словам ученого, "узким" местом в процессе запоминания является не объем "свободного места" в мозге, а сама скорость запоминания мозгом новой информации. Каждую секунду мозг получает огромное количество информации от всех наших органов чувств, но нет смысла запоминать ее всю. Поэтому мозг вынужден выбирать, что запомнить, а что нет.

Профессор психологии и неврологии Колумбийского университета Лила Давачи объясняет, что в процессе эволюции мозг научился отдавать приоритет той информации, которая является полезной для выживания.

Также, по словам ученых, мозг склонен сохранять информацию, которая постоянно повторяется, и отбрасывать случайные одноразовые факты, которые ни на что не влияют.

Именно поэтому вы, например, не помните каждую свою поездку на работу, но помните общий маршрут, пейзажи по дороге, возможно, автобусы, на которых вы чаще всего ездили. Вы не помните своих попутчиков, но можете помнить кондукторов, которые часто работали на вашем маршруте. Также вы наверняка запомните аварию, в которую попал ваш автобус, даже если сами вы не пострадали: потому что это потенциально опасная ситуация, а значит память о ней является важным опытом для вашего выживания в дальнейшем. И чем серьезнее была авария, тем ярче будет воспоминание - с большим количеством деталей.

Итак, если вы не можете вспомнить, куда положили телефон 10 минут назад - это не потому, что в вашем мозгу закончилось место для воспоминаний. Просто мозг решил, что запоминать эту мелочь не было необходимости.

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