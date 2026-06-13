Сколько лет прослужит Mini-LED телевизор, прежде чем его придется заменить

При аккуратной эксплуатации они способны служить 10–15 лет и даже больше, сохраняя стабильное качество изображения.

Mini-LED телевизоры быстро стали одним из самых популярных решений на рынке благодаря более высокой яркости, контрасту и более доступной цене по сравнению с OLED. Однако главный вопрос для покупателей – как долго такие панели реально прослужат в повседневной эксплуатации.

Эксперты портала BGR разобрали самые свежие оценки и тесты, чтобы дать актуальный ответ.

Согласно данным производителей, включая Samsung, стандартный ресурс LED-подсветки составляет около 100 000 часов работы Это эквивалентно 11 годам непрерывного использования, причем при обычной эксплуатации дома (по 2-3 часа в день) речь может идти о значительно более длительном сроке службы.

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Эксперты лаборатории RTINGS, проводившие долгосрочные тесты телевизоров, подтверждают, что большинство современных моделей способны стабильно работать свыше 10 000 часов даже в интенсивных условиях. При этом Mini-LED панели показывают себя особенно устойчивыми к деградации благодаря распределенной системе подсветки с тысячами миниатюрных светодиодов.

Фактически, долговечность заложена в саму архитектуру Mini-LED. Даже если отдельный светодиод перестает работать, это практически незаметно из-за огромного количества соседних источников света, продолжающих равномерно подсвечивать изображение.

Что надежнее, OLED или Mini LED

При выборе современного телевизора чаще всего выбор стоит между Mini-LED и OLED. Тестировщики отмечают, что OLED-телевизоры также достаточно надежны, однако Mini-LED в ряде случаев считается более предпочтительным вариантом именно с точки зрения долговечности.

Тесты RTINGS показывают, что OLED-панели тоже могут выдерживать более 10 000 часов работы в экстремальных условиях, хотя у них есть уязвимость – риск выгорания при длительном отображении статичных элементов. Mini-LED таких проблем не имеет, так как использует подсветку, а не самоизлучающие пиксели.

Несмотря на то что Mini-LED телевизоры обычно обладают более высокой яркостью, это не обязательно означает больший износ. Например, в моделях вроде TCL X11L используется более 20 000 мини-светодиодов, благодаря чему нагрузка распределяется равномерно. В результате каждый отдельный диод работает с меньшей нагрузкой и выделяет меньше тепла. Это снижает общий термический стресс и потенциально замедляет деградацию компонентов.

Таким образом, Mini-LED телевизоры могут считаться одними из самых долговечных современных ТВ. При аккуратной эксплуатации они способны служить примерно 10–15 лет и даже больше, сохраняя стабильное качество изображения.

Ранее эксперты выбрали 5 лучших телевизоров для домашнего кинотеатра. В список вошли модели LG, Samsung и Sony, которые предлагают диагонали от 77 до 83 дюйма и ориентированы на максимально качественный просмотр фильмов и сериалов.

Покупка нового ТВ – задача не из простых, особенно с учетом десятков характеристик и маркетинговых обещаний производителей. Однако есть простой тест, который можно провести всего за 10 секунд – и он поможет избежать неудачной покупки.

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