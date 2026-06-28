Почему 'Абрамсу' нужно 4 члена экипажа, если советским танкам достаточно 3

Число членов экипажа является прямым следствием различий в мировоззрении двух систем.

Российские и американские танки представляют две совершенно разные школы танкостроения, которые, в свою очередь, работают в рамках различных доктрин и концепций применения бронетехники. Неудивительно, что Т-90 и "Абрамс" настолько сильно отличаются.

Как пишет WioNews, российские танки унаследовали трёхчленный экипаж ещё с советских времён благодаря использованию системы автоматического заряжания пушки, тогда как американские танки такой системы не имеют. Поэтому четвёртый член экипажа в "Абрамсе" нужен для того, чтобы вручную вставлять снаряды в казенник пушки.

Однако эта разница не означает, что СССР изобрел автомат заряжания пушки, а США так и не смогли этого сделать. На самом деле наличие автоматической системы заряжания имеет свои преимущества и недостатки, которые влияют на боевую эффективность, живучесть машины и условия эксплуатации. И в двух странах по-разному оценили, что для них в конечном счете важнее.

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В публикации говорится, что карусельный механизм автоматически подает боеприпасы в танковую пушку, устраняя необходимость в четвёртом члене экипажа. Остаются только командир, наводчик и механик-водитель. В то же время в американских танках M1 Abrams требуется отдельный военнослужащий для ручной зарядки пушки.

Опытный заряжающий способен обеспечить темп стрельбы около 10 выстрелов в минуту. И это фактически тот же темп, который дает стандартный автомат заряжания: примерно 7–8 выстрелов в минуту. Таким образом, ручная зарядка оказывается даже быстрее механической. Правда, в реальном бою это не имеет значения, ведь практически не бывает ситуаций, когда нужно постоянно стрелять в таком темпе.

Как пишет издание, отказ от четвертого члена экипажа позволил сделать советские и российские танки более компактными. Типовой Т-90 весит около 46,5 тонн и имеет более низкий силуэт, что затрудняет его поражение. Для сравнения: американский M1 Abrams весит более 66 тонн и имеет значительно более массивную башню.

Однако компактность имеет свою цену. В российских танках боеприпасы автомата заряжания размещены непосредственно под экипажем. В случае пробития брони это нередко приводит к детонации боекомплекта. Следствием становится эффектный взлет башни в небо, что, разумеется, гарантирует гибель всего экипажа.

Зато в американских танках боеприпасы хранятся в изолированном отсеке в кормовой части башни, оборудованном специальными панелями для отвода взрывной волны наружу. Это значительно снижает риск взрыва боекомплекта при пробитии брони. И даже прямое попадание в боеукладку значительно реже приводит к уничтожению машины и гибели экипажа

Отдельно издание акцентирует внимание на вопросах ремонта техники. Западная военная доктрина отдаёт предпочтение экипажу из четырёх танкистов, ведь дополнительный военнослужащий значительно облегчает выполнение сложных полевых ремонтов и сокращает время их проведения. Кроме того, четвёртый член экипажа помогает организовать ночные дежурства, что существенно снижает боевую усталость.

Другие интересные публикации об оружии

Как писал УНИАН, российские танки Т-72 и Т-90 имеют более низкий силуэт по сравнению с американским M1 Abrams, что делает их менее заметными и более мобильными на поле боя. Меньшая масса российских танков (46–50 тонн против более 68 тонн у Abrams) облегчает их передвижение по сложным грунтам, характерным для Восточной Европы.

Также мы рассказывали, почему в США никогда не было истребителей F-13 и F-17. История исчезновения этих пропущенных индексов по-своему интересна.

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