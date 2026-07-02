Назван лучший истребитель в мире, и это не F-35

Когда речь идет именно о воздушном бое, этому самолёту нет равных.

Американский F-22 Raptor, вероятно, является лучшим истребителем в мире, если говорить именно о самолетах, предназначенных для завоевания превосходства в воздухе. Ряд его особенностей заметно отличает его от других боевых самолетов этого класса, пишет WioNews.

В публикации отмечается, что одним из главных элементов F-22 является его малозаметная конструкция. Для уменьшения радиолокационной заметности использована специальная геометрия корпуса, радиопоглощающие материалы, металлизированное покрытие кабины, а также внутренние отсеки для вооружения. Благодаря этому самолет способен действовать даже в районах с мощной системой противовоздушной обороны.

Еще одним ключевым преимуществом автор называет способность F-22 поддерживать сверхзвуковую скорость без использования форсажной камеры.

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"В отличие от многих самолетов, которым для сверхзвукового полета требуются форсажные камеры, потребляющие много топлива, F-22 может поддерживать скорость свыше 1,5 Маха [в обычном режиме двигателя]", – пишет издание.

Такой режим, известный как суперкрейсерный полет, увеличивает боевой радиус и сокращает время реагирования на угрозы, при этом не создавая характерного инфракрасного следа от форсажа.

Отдельное внимание в публикации уделено двигателям Pratt & Whitney F119 с двумерным управлением вектором тяги. По словам автора, эта технология позволяет истребителю выполнять маневры, недоступные большинству обычных самолетов, а также сохранять управляемость на малых скоростях и при критических углах атаки.

Важной составляющей боевых возможностей F-22 является интегрированная система обработки данных с различных бортовых датчиков. Издание поясняет, что она формирует для пилота единую картину обстановки, помогая обнаруживать и сопровождать цели еще до того, как самолет будет замечен противником.

"Это является критически важным компонентом способности истребителя первым обнаружить противника и первым его уничтожить", – подчеркивает издание.

Автор также подчеркивает, что, в отличие от многих современных многоцелевых истребителей, таких как, например, F-35, самолет F-22 создавался прежде всего для завоевания превосходства в воздухе, а не для нанесения ударов по наземным целям. Основной акцент сделан на ведении воздушного боя за пределами визуальной видимости, а сочетание малозаметности, суперкрейсерского полёта и современных датчиков позволяет получить преимущество ещё до того, как противник обнаружит самолёт.

Другие публикации на тему вооружений

Как писал УНИАН, крылатые и баллистические ракеты имеют разные задачи: первые созданы для малозаметных и высокоточных ударов на низкой высоте, вторые – для сверхбыстрого поражения целей на большом расстоянии.

Баллистические ракеты способны нести мощные боеголовки, в том числе ядерные, но их траектория проста и предсказуема. Крылатые ракеты выигрывают в точности и гибкости маршрута, что делает их более универсальными в обычных войнах, хотя оба типа вооружения применяются в разных сценариях.

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