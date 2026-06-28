Шеф-повар объяснила, что должно настораживать при покупке рыбы.

На прилавках супермаркетов в Украине можно найти разные виды рыб, но так сложилось, что лосось считается одной из самых дорогих. Именно поэтому каждый раз тратя деньги на него, хочется получить продукт высшего качества. Рассказываем, как определить свежесть лосося и на что обращать внимание.

Как проверить лосось на свежесть

Ребекка де Вильдт, шеф-повар и владелиу рыбного рынка Pinbones Fish Market в интервью автору издания Simply Recipes рассказала, как выглядит несвежий лосось и какие признаки должны заставить вас воздержаться от покупки.

По словам де Вильдт, лосося следует обнюхать. "У него никогда не должно быть сильного рыбного, кислого или аммиачного запаха", – говорит она, добавляя: "Запах – один из самых быстрых способов, как понять, что лосось пропал.

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Кроме того, эксперт заявила, что если продавец рыбы колеблется или резко реагирует на вашу просьбу о том, чтобы понюхать или потрогать продукт, это уже должно насторожить. Сильный и неприятный запах сигнализирует о том, что рыба портится или уже испортилась. Помимо запаха, она рекомендует обратить внимание на сухость, изменение цвета или появление коричневых пятен на тушке. Это может указывать на то, что рыба слишком долго лежала или подверглась обморожению. "Также обратите внимание на зияющие мышечные волокна, где мясо начинает расходиться и отслаиваться. Это еще один признак того, что лосось уже не в лучшем состоянии", - добавила шеф-повар.

Дополнительно де Вильдт объяснила, как должен выглядеть свежий лосось. Она говорит, что качественная рыба имеет чистый и мягкий запах, легкий, свежий, даже морской. Тушка лосося сама по себе обязана быть блестящей и увлажненной, не сухой, яркого натурального цвета по всей толще филе. Что касается текстуры, она должна быть плотной на ощупь, а мякоть - пружинить при легком нажатии.

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