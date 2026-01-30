Эксперты назвали идеальное место для спатифиллума - будет цвести круглый год

Главная причина отсутствия цветов у спатифиллума оказалась проще, чем кажется – все решает правильное место в доме.

Многие владельцы спатифиллума жалуются, что растение активно наращивает зеленые листья, но упорно не выпускает белые цветы. При этом в магазинах эти растения выглядят пышными и постоянно цветущими. Но, как пишет Mirror, на самом деле проблема, как правило, не в самом цветке, а в условиях содержания.

По словам специалистов Gardening Soul, главная причина отсутствия цветения – неправильное освещение. Несмотря на репутацию теневыносливого растения, спатифиллум лишь выживает при слабом свете, но не цветет. Свет – ключевой и при этом самый недооцененный фактор, влияющий на образование бутонов.

В условиях недостаточного освещения листья сохраняются, однако рост и цветение практически прекращаются. Для регулярного появления цветов растению необходим яркий рассеянный свет. Идеальным считается размещение возле окна на восток. Если цветок стоит у южного окна, его следует отодвинуть на несколько метров и защитить от прямых лучей легкими шторами.

Спатифиллуму нужна светлая комната с естественным освещением большую часть дня. Прямое солнце может повредить листья, но именно яркий рассеянный свет значительно повышает способность растения цвести снова и снова. Эксперты отмечают, что в большинстве случаев корректировка освещения сама по себе решает проблему отсутствия цветения.

При избытке прямого света у растения могут желтеть листья, появляться сухие коричневые края, а цветы, если они появляются, приобретают зеленоватый оттенок.

