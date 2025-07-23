Этот вопрос показывает, что интервьюер может быть предвзятым к тому или иному кандидату.

Согласно национальным и международным опросам, есть один вопрос, который остаётся одним из самых распространённых на собеседованиях и даже до того, как они официально начнутся, пишет Huffpost.

"Обычно интервьюер хочет, чтобы интервьюируемый чувствовал себя комфортно. И один из самых частых способов сделать это — спросить: "А чем вы любите заниматься в свободное время?", - заявляет социолог Лорен Ривера, профессор менеджмента и организационного поведения в Школе менеджмента Келлогга.

Но оказывается, что это не просто "болтовня". Ведь то, чем вы занимаетесь вне работы, может выдать много секретов о вашей жизни и повлиять на то, посчитает ли менеджер вас "подходящим" кандидатом.

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Почему этот вопрос на собеседовании важнее, чем другие

Если ваше хобби впечатлит интервьюера, он может настолько проникнуться симпатией, что захочет вас нанять — даже если вы на самом деле не подходите для этой работы.

"Это связано с тем, что интервьюеры "опираются на это восприятие комфорта и непринужденности, которое обусловлено гендером, расой и классом. Если интервьюер любит кататься на лыжах и вы упомянете, что тоже катаетесь в отпуске — отлично. А если вы никогда в жизни не стояли на лыжах, интерес к вам может быстро угаснуть", - объясняет Ривера.

Женщина неоднократно выявляла этот тип предвзятости в своих исследованиях. В одном из них (2010 года), в котором она провела интервью со 120 профессионалами, принимающими решения о найме в юридических, инвестиционных и консалтинговых компаниях, выяснилось, что впечатление на топовые фирмы производят те увлечения, которые требуют значительных ресурсов.

Например, восхождение на Килиманджаро или Эверест воспринималось как настоящее достижение, в отличие от обычных походов, которые рассматривались как что-то, "что может сделать кто угодно".

Использование хобби и спортивных увлечений — это своего рода тест Роршаха, заявляет эксперт.

Дополнительная проблема - сила первого впечатления

Ещё одна проблема в том, что у людей короткая концентрация внимания, и интервьюеры лучше всего запоминают именно первые ответы.

"Обычно интервьюеры принимают решение в первые 30-90 секунд общения. И хотя это мнение может потом измениться, для этого потребуется огромное количество убедительных фактов в обратную сторону", - добавила Ривера.

Что менеджеры по найму должны спрашивать вместо этого

Идеально было бы, по ее словам, если бы менеджеры вообще избегали вопроса о хобби, потому что он провоцирует предвзятость — в ту или иную сторону.

Вместо того чтобы начинать с личных вопросов вроде "где вы выросли", лучше сразу объяснить, что интервью будет проходить по структурированному сценарию ради справедливости.

Как ответить на этот несправедливый вопрос — и всё равно получить работу

Несмотря на субъективность вопроса, Ривера не советует игнорировать его, если вы действительно хотите получить работу. "Если вы ответите: "Я не буду на это отвечать", это будет выглядеть резко и нарушит течение беседы… А вы не хотите ломать ритм", - отметила она.

Но при этом вы не обязаны играть по навязанным правилам. Вот как можно ответить честно и при этом сохранить хорошие шансы:

Подготовьте ответ заранее

Не импровизируйте. Составьте список из примерно 10 хобби и интересов, которыми вам комфортно делиться. Подумайте, как они могут быть связаны с вакансиями, на которые вы претендуете — как отражение ваших сильных сторон, качеств и ценностей.

Вместо общей фразы "люблю читать" — выберите конкретную книгу, которую вы могли бы обсудить в деталях: персонажи, сюжет. Это сделает разговор живее. Выбирайте то, что вам действительно интересно обсуждать — и, возможно, это откликнется у интервьюера.

Не притворяйтесь

То, кем вы покажетесь на собеседовании, это именно тот человек, кем вас будут воспринимать на работе. Не стоит лгать, будто вам интересна "Формула-1" или теннис, если это не так.

"Если вы слишком стараетесь подстроиться под вкусы интервьюера, это может выйти боком. Даже в сложной ситуации на рынке труда собеседование — это всегда взаимная оценка. Если вы продадите версию себя, не соответствующую тому, каким вы будете в работе — вы получите напряжение и несовпадение в будущем", - советует Синтия Понг, основательница карьерного агентства Embrace Change.

Переадресуйте вопрос

После своего ответа можно мягко вернуть вопрос интервьюеру: "А вы чем увлекаетесь?", - отмечает Понг. Это поможет поддержать непринужденную беседу и установить контакт, при этом немного переведя внимание с себя.

Конечно, решение о найме не должно зависеть от того, играли ли вы в школьной команде по тому же виду спорта, что и ваш потенциальный начальник. Вы не должны угадывать, как правильно отвечать на "разогревающие" вопросы — это работодатель должен задавать менее случайные и более справедливые вопросы, считают эксперты.

"Когда речь идёт о равенстве и справедливости, ответственность должна лежать на работодателях — именно они должны обучать своих сотрудников лучше выявлять нужные качества, а не полагаться на такие вопросы", — подчёркивает Ривера.

Другие новости о собеседованиях

Ранее УНИАН сообщал, что рекрутеры Google придумали коварный вопрос для собеседования. Самый запутанный вопрос на собеседовании от Google известен как "головоломка с блендером", и считается, что никто не смог ответить на него правильно.

Кроме того, мы рассказывали, что Джобс одним вопросом загонял в тупик каждого на собеседовании. Вместо громких историй успеха или продуманных ответов он ожидал честного эмоционального признания.

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