Гейтс дал несколько полезных советов людям, которые хотят получить работу своей мечты.

Популярный вопрос "Почему мы должны вас нанять?" может сбить с толку многих людей во время собеседования. Вместо озвучивания заученной или общей речи можно воспользоваться стратегией, которая полезна для всех, кто хочет четко сформулировать свои сильные стороны.

Миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс во время интервью со звездой Стивеном Карри предложил практичную и обнадеживающе честную структуру для ответа на популярный вопрос, пишет Indian Defence Review. По его словам, это реалистичный подход, основанный на фактах, а не на пустых заявлениях.

Гейтс отметил, что многие кандидаты подходят к собеседованиям как к чек-листу, упоминая свои навыки и достижения. Вместо этого миллиардер предлагает не перечислять свои сильные стороны, а демонстрировать их.

"Посмотрите на код, который я написал. Я вышел за рамки того, чему меня учили на курсах. Со временем я стал лучше", - рассказал Гейтс, описывая начало своей карьеры.

Сооснователь Microsoft советует во время собеседования сосредотачиваться не на общих навыках, а на доказательствах реальной работы и обучения. Он подчеркнул, что конкретные примеры прикладных навыков имеют большее значение, чем абстрактные сильные стороны.

Также Гейтс посоветовал не скрывать от потенциального работодателя и свои слабые стороны. Тем не менее она должна соответствовать высоким показателям эффективности и целям команды.

"Я могу быть чрезмерно критичным по отношению к работе своих коллег, но моя цель - добиваться амбициозных результатов", - поделился Гейтс.

Кроме того, миллиардер посоветовал в заключительной части ответа показать, как ваши амбиции соответствуют долгосрочным целям компании.

"Мне нравятся амбициозные цели. Мне нравится думать о том, как предвидеть будущее", - сказал Гейтс, приведя пример одного из возможных вариантов ответа.

