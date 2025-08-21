Эксперимент показал, что нейросети таки бывают полезны, если их правильно использовать.

Искусственный интеллект показал себя лучшим инструментом отбора кандидатов на работу во время собеседования, чем профессиональные рекрутеры-люди. Но во время эксперимента обнаружились и определенные проблемы. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на новое исследование.

Исследователи-экономисты из Чикагского и Эразмского университетов в сотрудничестве с международной рекрутинговой компанией PSG Global Solutions в масштабном эксперименте сравнили эффективность ИИ и рекрутеров-людей при отборе кандидтов на работу. Всего через эксперимент прошли более 70 000 кандидатов, которые претендовали на должности начального уровня в области обслуживания клиентов на Филиппинах. Среди работодателей в частности были десятки всемирно известных компаний.

Кандидатов случайным образом распределили на три группы: собеседование с человеком-рекрутером, с агентом на базе ИИ или добровольный выбор между ними. Впрочем, даже в случаях, когда кандидата опрашивал ИИ, окончательное решение по его рекомендации все же принимал человек.

Результаты эксперимента показали, что ИИ одобрял кандидатуры чуть активнее, чем рекрутеры-люди: 9,73% случаев против 8,7%. Однако важнее то, что одобренные ИИ кандидаты на 18% чаще таки выходили на работу и на 17% чаще продолжали работать через месяц после трудоустройства.

Анализ показал, что собеседования с чат-ботом были более структурированными, охватывали более широкий спектр тем и стимулировали кандидатов давать более глубокие ответы. ИИ выявлял те сигналы, которые ценят и живые рекрутеры - например, содержательность разговора, - в то же время он в большей степени игнорировал неудачно сформулированные ответы кандидатов, на что рекрутеры-люди обращают внимание чаще.

Впрочем, эксперимент выявил и определенные проблемы при использовании ИИ для рекрутинга: около 5% кандидатов сразу прерывали интервью, как только осознавали, что говорят с ботом, а еще в 7% случаев случались технические сбои. Кроме того, разговор с ИИ воспринимался как менее "естественный", чем диалог с живым человеком.

