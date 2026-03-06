Собаки могут предсказывать возвращение хозяина с точностью до минуты и заранее готовятся встречать вас.

Многим владельцам собак знакома ситуация: человек возвращается домой, открывает входную дверь и видит питомца, словно заранее знающего о его приходе. Хотя нередко это объясняют исключительно преданностью или острым слухом животного, специалисты утверждают, что причина значительно сложнее и во многом научно обоснована.

О том, почему на самом деле собаки ждут нас у двери и как понять, что собака рада тебя видеть, пишет издание Express.

Почему собаки радуются, когда приходишь домой – научное объяснение

Крис Мэкстед, директор британской компании Dog-G8, специализирующейся на атрибутах для собак, поясняет, что данное поведение связано с распознаванием повторяющихся моделей. "Собаки виртуозно замечают мельчайшие изменения в окружающей среде", – отмечает он. – "Они отслеживают закономерности, и ваше возвращение домой – одно из самых предсказуемых событий в их дне".

Видео дня

По его словам, владельцы часто полагают, что питомец слышит звук двигателя за несколько улиц до дома. Однако во многих случаях собака начинает ожидать возвращения хозяина еще до того, как тот свернет на свою улицу.

Собаки формируют ожидания на основе временных привычек, характерных звуков района, изменений освещения и движения внутри дома, сообщает Wales Online. Так что ожидание под дверью – не лучший способ, как понять, что собака тебе рада. Это скорее инстинкт, ассоциирующийся с развлечениями для животного.

"Если вы обычно возвращаетесь в 18:00, собака начинает связывать определенные сигналы окружающей среды с этим событием. Со временем накапливающиеся признаки становятся частью своеобразного ритуала", – добавляет Мэкстед.

Он также отмечает, что строгое соблюдение расписания усиливает ожидание, что объясняет, почему многим собакам было трудно адаптироваться к резким изменениям привычного уклада во время локдауна. "Когда устоявшиеся модели нарушаются, собаки могут выглядеть растерянными или тревожными, поскольку их ожидания оказываются несбывшимися".

Что чувствует собака, когда хозяин уезжает надолго

Ученые выяснили, что многие питомцы сильно привязываются к людям. Когда собака чует запах, слышит голос или видит своего хозяина, у нее в мозгу включаются зоны, отвечающие за удовольствие и радость. Из-за этого у них выделяется гормон окситоцин, который называют "гормоном любви".

Еще одна причина в том, что предки собак жили стаями, и когда они встречались, то так укрепляли свои отношения в группе. Домашние собаки переняли эту привычку и считают своего хозяина членом своей стаи, поэтому его возвращение для них очень важно. К тому же, у собак хорошая память, и они помнят, что хозяин приносит им радость: играет с ними, гуляет и кормит.

Существует и причина, по которой собак особенно привлекает входная дверь. "В большинстве домов это зона высокой активности. Отсюда начинаются прогулки, сюда приходят курьеры, через неё хозяева уходят и возвращаются. Собаки быстро усваивают, что именно здесь происходят значимые события".

Ожидание у двери обычно не представляет опасности, однако в отдельных случаях может перерасти в чрезмерную реакцию: прыжки, лай, кружение на месте или попытки выбежать наружу.

По словам Мэкстеда, при отсутствии корректировки такое поведение способно усиливаться, особенно у подростковых или энергичных собак: "Многие люди спрашивают меня, мол, почему моя собака так радуется, когда я прихожу домой – это может даже немного раздражать людей".

"В таком случае старайтесь сохранять спокойствие при встрече, не превращая ее в чрезмерно эмоциональное событие", – советует он. – "Войдите в дом спокойно, поставьте вещи и лишь затем поприветствуйте собаку, когда обстановка станет более уравновешенной".

Он также подчеркивает важность поощрения желаемого поведения: "Если собака сидит или спокойно ждет, уделите ей внимание и похвалите. Со временем она усвоит, что спокойствие приносит положительную реакцию, тогда как прыжки и лай – нет".

Вас также могут заинтересовать новости: