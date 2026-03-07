Почему связь с собакой может быть крепче человеческих отношений: психолог раскрыл причину

В целом люди оценивают свои отношения с собакой как лучшие, чем отношения с большинством людей.

Одна женщина, пережившая недавно развод, рассказала психологу, что самой тяжелой частью первой недели в одиночестве была не пустая кровать. По ее словам, самым сложным было то, что ее золотистый ретривер продолжал спать на том же месте, каждое утро в одно и то же время толкал ее за руку и относился к ней так же, как и раньше.

"Для него ничего не изменилось. И я поняла, что это единственные отношения в моей жизни, в которых ничего не нужно менять", - отметила женщина.

Эта фраза запомнилась автору материала издания GlobalEnglishEditing и психологу Джастину Брауну.

Видео дня

"Ведь за почти два десятилетия создания компаний в разных странах я наблюдал эту закономерность у десятков людей. Отношения, которым они доверяют больше всего, в которых они чувствуют себя наименее контролируемыми и наиболее принятыми, часто не связаны с супругами, братьями или сестрами или лучшими друзьями. Они связаны с собакой. И причины этого не сентиментальны. Они структурны", - отметил он.

Почему собаки превосходят большинство людей в хороших отношениях

Исследования показывают, что люди оценивают свои отношения с собакой как лучшие, чем отношения с большинством людей. Таким образом, собаки опередили друзей, родственников, а во многих случаях и партнеров. Единственная группа, которая постоянно получала высокие оценки, это дети.

"Инстинктивно хочется отбросить это как проекцию. Нам говорят, что люди антропоморфизируют своих домашних животных. Они видят то, что хотят видеть. Но психология, лежащая в основе этого вывода, более конкретна и ее труднее отбросить", - подчеркнул Браун.

По словам психолога, собаки по своей природе дают то, чего почти никакие человеческие отношения не могут обеспечить - форму безусловного положительного внимания, которое не меняется в зависимости от обстоятельств.

"Ваша собака не будет молчать два дня из-за того, что вы сказали во время ужина. Ваша собака не отслеживает, кто последний проявил привязанность. Ваша собака не переоценивает свою привязанность в зависимости от того, были ли вы продуктивными, приятными или достаточно внимательными. Это может казаться мелочами. Но это не так", - объяснил Джастин.

Он подчеркнул, что большинство людей, которые находились в длительных отношениях, замечают закономерность, о которой редко говорят открыто - близость становится условной.

"Собака не может стратегически отказываться от проявлений любви. Она не может решить спать на диване, а не на кровати, чтобы передать сообщение. Она не может наказать вас молчанием. Исследования поведения собак показывают, что собаки не используют наказание как стратегию отношений, как это делают люди. Их эмоциональные реакции являются мгновенными, а не обдуманными", - добавил специалист.

Что это говорит о человеческой привязанности

Джастин отметил, что причина, по которой эта закономерность имеет значение, на самом деле не касается собак, а именно того, что отношения с животным проявляются в человеческих отношениях.

"Когда кто-то говорит мне, что их собака - это единственные отношения, в которых они чувствуют себя полностью спокойно, я научился не воспринимать это как странную черту характера. Я воспринимаю это как сигнал, что большинство их человеческих отношений носят характер контроля, ощущение, что за ними наблюдают и оценивают, и что они это нормализовали", - подчеркнул автор публикации.

Аргумент нервной системы

Также, по словам психолога, есть физиологический аспект, на который большинство людей не обращают внимания. В частности, когда вы находитесь в отношениях, где привязанность зависит от настроения партнера, ваша нервная система находится в состоянии повышенной бдительности. Таким образом вы сканируете обстановку.

"Когда вы сидите с собакой, это сканирование прекращается. Ваше тело регистрирует отсутствие угрозы. Исследования показывают, что в присутствии стабильного, не оценивающего человека сердечный ритм замедляется, уровень кортизола снижается, а уровень окситоцина повышается. Для людей, которые проводят большую часть своего времени в отношениях, сопровождающихся даже незначительной оценкой, контраст является разительным", - написал специалист.

Влияние горя на человека

Когда люди теряют собаку, горе часто шокирует их своей интенсивностью. Друзья и коллеги не всегда понимают это чувство.

"Это же была просто собака" - это то, что большинство владельцев собак слышали хотя бы раз.

"Но горе становится вполне понятным, когда вы понимаете, что именно было потеряно. Человек не просто оплакивает домашнего любимца. Он оплакивает единственные отношения в своей жизни, в которых он никогда не играл роли, никогда не вел счет, никогда не готовился к разрыву. Такая связь, когда ее теряют, оставляет особую пустоту, которую трудно заполнить человеческими отношениями, поскольку большинство человеческих отношений имеют определенные условия", - объяснил Джастин.

Что это на самом деле означает

По словам эксперта, это не говорит о том, что собака не любит вас больше, чем ваш партнер.

"Собака любит вас по-другому. Без стратегии. Без памяти о ссоре на прошлой неделе. Без корректировки теплоты в зависимости от того, заслужили ли вы ее сегодня. Для миллионов людей эта разница - это разница между отношениями, в которых они могут расслабиться, и отношениями, в которых они всегда немного готовятся к следующему изменению температуры", - подытожил психолог.

Другие интересные материалы о собаках

Ранее эксперт объяснила, почему собака кладет на хозяина свою лапу. Известно, что собаки общаются с нами не только лаем или маханием хвостом, но и жестами, которые иногда трудно расшифровать.

Также эксперты рассказали, какая порода собак самая легкая в дрессировке. По их словам, ею оказалась австралийская овчарка, ведь она умная, мотивированная и преданная.

Вас также могут заинтересовать новости: