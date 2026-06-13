Не все так идеально: 4 слабых места Android-смартфонов, о которых редко говорят

Ни одну из этих особенностей нельзя назвать критическим недостатком, однако для бывших пользователей iPhone они могут стать неприятным сюрпризом.

В 2026 году все больше пользователей переходят с iPhone на Android в поисках большей свободы и новых возможностей. Но спустя несколько недель после покупки некоторые начинают замечать проблемы, о которых не предупреждают ни обзоры, ни продавцы.

Если вы собрались сменить iPhone на Android, специалисты BGR рассказали, с чем придется мириться. Издание называет 4 самых проблемных моментов.

1. Обновления Android приходят хаотично и с задержками

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Главное отличие Android от iPhone – отсутствие единой системы обновлений. Если у Apple все поддерживаемые устройства получают iOS в один день, то в экосистеме Android все зависит от производителя.

Google Pixel обычно получает новые версии системы быстрее остальных, но смартфоны Samsung и других брендов обновляются с задержкой, потому что каждый производитель "допиливает" Android под свои оболочки.

Кроме того, Android-производители любят выпускают обновления волнами: сначала флагманы, потом – среднебюджетные и бюджетные модели. Этот процесс кажется бесконечно растянутым и хаотичным, особенно на фоне единого и четкого обновления всех iPhone.

2. Ваших любимых приложений может не быть на Андроиде

Переход с iPhone на Android – это не просто смена смартфона, а частичный разрыв с экосистемой приложений. Часть сервисов Apple на Android банально не существует: iMessage, Apple Passwords, и множество других встроенных инструментов iOS – все это остается "закрытым клубом" Apple.

Особенно неприятно это для тех, кто платит за подписки или использует узкопрофильные сервисы – часть из них может не поддерживать Android или работать иначе.

3. Уведомления на Android иногда раздражают больше, чем помогают

Считается, что Android выигрывает у iPhone по гибкости уведомлений, но на практике это не всегда удобно. На iPhone система тесно связана с Face ID: вы можете видеть уведомления в заблокированном виде и мгновенно раскрывать их взглядом после разблокировки.

На Android все чаще приходится полагаться на сканер отпечатка пальца или менее универсальную разблокировку по лицу. И это может быть неудобно в реальной жизни – когда руки заняты, пальцы мокрые или вы просто хотите быстро посмотреть сообщение.

В итоге более "гибкая" система иногда ощущается менее комфортной в повседневном использовании.

4. Разблокировка по лицу на Android часто хуже или отсутствует вообще

Face ID на iPhone стал стандартом, к которому многие привыкли. На Android все гораздо неоднороднее. Некоторые смартфоны действительно предлагают распознавание лица, но чаще это 2D-технология через фронтальную камеру, которая уступает по надежности системе Apple с инфракрасными датчиками.

Более того, на многих Android-устройствах такой функции нет вообще – или она работает настолько ограниченно, что фактически не заменяет отпечаток пальца или PIN-код.

Google экспериментировал с более продвинутым распознаванием лица еще в Pixel 4, но затем отказался от него, оставив разблокировку по отпечатку пальцев как основную биометрическую защиту.

Ранее на этой неделе Apple представила iOS 27, которую будет поддерживать даже семилетний iPhone 11. Обещают, что старые смартфоны будут работать на iOS 27 быстрее, чем на всех предыдущих версиях.

Эксперты выбрали 5 старых смартфонов, которые смело можно брать в 2026 году. Эти устройства все еще обладают флагманской мощностью, получают долгую поддержку и при этом стоят значительно дешевле новых моделей.

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