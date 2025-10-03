По словам исследователей, этот продукт уменьшает популяции слизней и улиток на 50-90%.

С началом октября ожидается похолодание и увеличение количества осадков, в результате чего будет настоящий "бум" на слизней и улиток в садах. Однако садоводы поделились замечательным методом, как контролировать и отпугивать слизней, прежде чем они начнут вредить вашим растениям. Как пишет Mirror, для этого вам понадобится растворимый кофе.

"Дешевая кофейная гуща - это не только способ начать свое утро, она также может дать толчок всему, что растет в вашем саду. Кофеин является токсичным для слизней и улиток, и некоторые эксперты по садоводству считают его лучшим средством борьбы с вредителями", - говорится в материале.

В то же время эксперты предупредили, что кофе является болезненным способом уничтожения слизней, поэтому не стоит рассыпать кофейную гущу именно на них.

"Вместо этого просто рассыпьте кофейную гущу на землю и вокруг поднятых грядок или контейнеров во время сухой, солнечной погоды, и тогда, когда пойдет дождь, слизни не решатся перейти через кофе, тем самым защищая ваши драгоценные цветы и овощи", - посоветовали в издании.

В частности исследования показали, что кофейная гуща уменьшает популяции слизней и улиток на 50-90%. Кроме того, кофе не наносит вреда вашим растениям, а наоборот способствует их развитию.

"Кофейная гуща содержит химическое вещество под названием алкалоид, которое является ядовитым для слизней. Когда слизни проглатывают кофейную гущу, они страдают от сильного обезвоживания и в конце концов погибают. По этим причинам слизни будут избегать участков, на которые было посыпано кофейную гущу. Хотя кофейная гуща может быть не самым эффективным способом защитить ваш сад от слизней, она может быть полезным средством для отпугивания этих вредителей", - отметили в блоге о садоводстве Tea and Coffee.

