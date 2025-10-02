Второй месяц осени знаменует начало периода покоя, который является лучшим временем для обрезки многих деревьев и растений.

Осень - это напряженный сезон в календаре обрезки, идеальное время для удаления старых побегов и придания растениям нужной формы. Плодовые кустарники выиграют от прореживания, а многолетники следует обрезать до основания.

Издание Express выяснило у экспертов, что обрезать в саду в октябре.

Плетистые розы

"Обрезайте плетистые розы. Они цветут на побегах, выросших весной, поэтому их можно сильно обрезать сейчас. Начните с удаления поврежденных или перекрещивающихся побегов, а также очень старой древесины, которую можно обрезать до самой земли. Основные стебли следует расправить на равном расстоянии друг от друга, привязав их к проволоке или решетке. Затем все боковые побеги, растущие из этих основных стеблей, которые дали цветы в этом году, можно укоротить до короткого пенька или пары листьев", - советует эксперт по садоводству Монти Дон.

Кроме того, нужно убедиться, что все прочно закреплено, чтобы избежать повреждений зимой. Обрезка плетистых роз сейчас позволит им дать "максимальное" количество цветов.

Буддлея Давида

Этот кустарник обычно обрезают весной, но, по данным Королевского садоводческого общества, его можно обрезать наполовину уже сейчас. Это поможет придать кустарнику более аккуратный вид, а также предотвратить его раскачивание под воздействием ветра.

Партенициссус

"Бостонский плющ и виргинский вьюнок потребуют привязки новых побегов к опорам в течение первых двух сезонов после посадки. После того как растения приживутся, их можно обрезать в любое время до Рождества. Старые и запущенные растения хорошо реагируют на обрезку и в это время года их можно обрезать до пухлых почек на расстоянии около 1 м от земли", - отметили эксперты Crocus.

Английская лаванда

Английскую лаванду можно обрезать в октябре, удаляя отцветшие цветы и обрезая зеленые новые побеги, чтобы предотвратить появление древовидных стеблей.

Розмарин

Розмарин следует обрезать после цветения, но до наступления зимы. Обрежьте растение, чтобы удалить отцветшие соцветия

Фруктовые деревья

Обрежьте фруктовые деревья сейчас, чтобы улучшить их форму и урожайность. При обрезке обязательно удалите всю мертвую и больную древесину.

Вы также можете прореживать ветви, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и проникновение солнечного света, что поможет им хорошо расти.

Живые изгороди

По данным Королевского садоводческого общества, октябрь - последний месяц, когда можно обрезать лиственные живые изгороди, чтобы они выглядели аккуратно в течение зимы.

"Как только изгородь достигнет желаемой высоты и ширины, поддерживайте ее в хорошем состоянии, регулярно обрезая почти все молодые побеги. Обычно это делается один раз в год для неформальных изгородей и один, два или три раза в год для формальных", - советуют эксперты.

Японский клен

Декоративные деревья, такие как клены и рябины, создают красивую осеннюю палитру цветов, когда другие растения начинают увядать. Как только листья опадут, обязательно обрежьте эти деревья. Обычно это делают в период с октября по ноябрь.

