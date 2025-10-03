Они отметили, что слишком ранее обрезание этих растений лишит их возожности пышно расцвести весной.

Осень - идеальное время для обрезки увядших однолетних растений, но есть одна садовая работа, которую не всегда следует выполнять осенью - обрезка.

Как пишет издание Realsimple, обрезку большинства деревьев и кустов лучше всего проводить в середине зимы, когда растения находятся в состоянии покоя. Это снижает вероятность повреждения новых побегов заморозками. А у растений, цветущих весной и летом, осенняя обрезка удаляет бутоны, из которых в следующем году распустятся цветы.

Вот 7 растений, которые ни в коем случае нельзя обрезать осенью:

Форзиция

Обрежьте ее осенью, и следующей весной у вас не будет цветения, так как цветы появляются на старых побегах.

Чтобы контролировать быстрорастущий кустст, обрезайте его сразу после того, как он отцвел.

Азалии и рододендроны

Эти растения относятся к одному роду (рододендрон) и цветут на старых побегах, которые растут летом. Лучшее время для обрезки - весна или начало лета, в течение 3-х недель после цветения. Осенняя обрезка, особенно в теплых зонах морозостойкости, стимулирует рост новых, нежных побегов, которые могут быть повреждены зимней погодой.

Плодовые деревья

Независимо от того, есть ли в вашем саду яблони, персики, груши, сливы или вишни, осень - не лучшее время для их обрезки. Дело в том, что осенняя обрезка удалит цветочные почки и снизит урожайность плодов.

Лучшее время для обрезки плодовых деревьев - конец зимы, когда деревья полностью находятся в состоянии покоя. Осенняя обрезка может нанести вред, который привлечет вредителей или болезни, что может привести к гибели молодых деревьев.

Гортензии

Старые древесноцветущие сорта - дуболистная, крупнолистная, горная и плетистая - уже заложили почки для цветения в следующем году, поэтому осенняя обрезка оставит их без цветов.

Им следует проводить минимальную обрезку (не более трети высоты), чтобы контролировать форму растения сразу после увядания цветов. В крайнем случае любую обрезку следует сделать до конца августа.

Метелковые и гладкие гортензии растут на молодых побегах, появляющихся весной. Хотя их можно обрезать осенью, лучше дождаться наступления холодов, когда растение перейдет в состояние покоя.

Буддлея бабочковидная

После того, как цветки увядают, а листья начинают опадать, может возникнуть соблазн обрезать этот куст. Однако осенняя обрезка может привести к ослаблению побегов, которые погибнут от заморозков. Гораздо лучше дождаться конца зимы и срезать растение не более чем наполовину.

Лоропеталум

Осенняя обрезка удалит завязавшиеся бутоны, которые распустятся следующей весной. Подождите до следующей весны или начала лета, чтобы избавиться от ненужных ветвей или контролировать размер куста.

Калина

Калина не нуждается в частой обрезке. Однако, если вам нужно контролировать размер куста, дождитесь его цветения, чтобы обрезать примерно треть высоты или ширины. Осенняя обрезка уменьшит количество цветков и может привести к зимнему повреждению.

