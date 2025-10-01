Профессиональные садоводы рассказали правила посадки грушевых деревьев осенью

Груша должна расти на хорошо освещенном участке.

Грушевые деревья - крайне устойчивые растения, они самые легкие и неприхотливые в уходе из всех фруктовых деревьев. А для лучших результатов предлагаем несколько рекомендаций экспертов, которые собрали на сайте известной советчицы Марты Стюарт.

Член Национального садоводческого бюро и специалист компании Stark Bro's Nurseries & Orchards Со Кэти Брайнс и совладелица фермы "The Farm Between" Холли Симпсон Болдуин советуют сажать грушевые деревья ранней весной или очень поздней осенью. Болдуин говорит, что их корневая система процветает при низких температурах и получает пользу от повышенной влажности почвы, которая возникает во время сезонных осадков. Хотя сажать их можно и летом, но они требуют больше внимания в это время, в частности ежедневного полива.

Грушу надо сажать на солнечном участке - от 6 до 8 часов полного солнечного света в день. Почва должна иметь хороший дренаж. Груши хорошо растут в богатой питательными веществами, хорошо дренированной, суглинистой почве со слабой кислотностью, с pH от 5,9 до 6,5.

Видео дня

В посадочную яму надо добавить компост, разрыхлить смесь, чтобы насытить ее воздухом. После посадки дерево следует осторожно полить. Грушевые деревья требуют не менее 2,5 см воды в неделю, поливать их надо медленно и глубоко из садового шланга с небольшим напором воды.

Также грушевые деревья нуждаются в удобрениях - когда они молодые, и когда в почве не хватает необходимых питательных веществ. Для молодых деревьев сбалансированное удобрение следует вносить ежемесячно с весны до конца лета, чтобы способствовать здоровому росту. Взрослые грушевые деревья лучше всего удобрять один раз в год ранней весной.

Если вы посадили дерево осенью, не забывайте о сетке или другой защите от грызунов. Молодые саженцы зимой часто страдают от зайцев и других животных.

Как правильно обрезать грушевые деревья

Напомним, что правильная обрезка грушевого дерева не только повысит урожайность, но и улучшит циркуляцию воздуха и проникновение света в крону. Сухие и больные ветки можно обрезать в любое время, чтобы сохранить здоровье и долголетие дерева. В других случаях лучше подождать до конца зимы или начала весны для обрезки.

Вас также могут заинтересовать новости: