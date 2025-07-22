Что будет с организмом, если каждый день есть арбуз: о его пользе рассказали диетологи

Арбузы прекрасно утоляют жажду и полны антиоксидантами.

В сезон летней жары, когда поспевают арбузы, не отказывайте себе в удовольствии съесть кусочек, другой. Арбузы помогают поддерживать водный баланс, полезны для сердца и тонуса кожи. Арбузом можно наслаждаться по-разному — есть его просто так, добавлять в салаты или готовить на его основе летние смузи, рассказали эксперты для сайта marthastewart.com.

Диетолог, автор кулинарной книги Мика Сива рассказала, что арбуз отлично справляется с риском обезвоживания – одной из больших проблем летних месяцев. Ведь арбузы примерно на 92% состоят из воды и являются отличным источником жидкости. А диетолог и преподаватель кулинарного искусства Сьюзен Грили добавила, что вместе со значительной дозой воды арбуз также содержит важные минералы, такие как калий, фосфор и магний.

А вода, содержащаяся в арбузе, дает чувство сытости и может стать секретным оружием для похудения и контроля веса.

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"Для тех, кто ищет более интересные, освежающие варианты утоления жажды без добавления большого количества калорий, арбуз и арбузный сок — отличный выбор", — говорит Грили.

В одной чашке нарезанного кубиками арбуза содержится около 46 калорий. Сива добавила, что по сравнению с другими фруктами, арбуз — менее калорийный продукт, который благодаря высокому содержанию воды поможет вам чувствовать себя сытым.

Также она сказала, что арбуз богат витаминами А и С — антиоксидантами, которые играют важную роль в здоровье кожи и иммунитета. При этом они находятся в растворенном состоянии, что способствует здоровью кожи и поддерживает пищеварение, что подтверждается исследованием о влиянии витаминов на здоровье кожи.

Польза арбуза для сердечной деятельности

Хотя содержание клетчатки в арбузе относительно невелико — около 0,4 грамма на 2/3 стакана, другие питательные вещества делают его ценным источником питательных веществ.

"Арбузный сок — хороший источник таких соединений, как аргинин, цитруллин и ликопин. Они обладают кардиопротекторными свойствами", — говорит Грили, ссылаясь на исследование.

Аминокислота L-цитруллин, содержащаяся в основном в арбузе, как было доказано в специализированном исследовании, улучшает спортивные результаты. По словам Грили, наибольшая её концентрация в белой корке. В организме цитруллин метаболизируется в незаменимую аминокислоту аргинин. По словам Грили, он критически важен для синтеза оксида азота — молекулы, регулирующей сосудистый тонус.

Также арбуз содержит ликопин - это мощный антиоксидант. Другие источники этого природного красного пигмента — помидоры, розовый и красный грейпфруты , а также гуава. Но в арбузе этого фитохимического вещества примерно на 40 процентов больше, чем в красных помидорах.

"Ликопин может улучшать уровень липидов и артериальное давление, а также защищать от некоторых видов рака", — говорит Грили.

Как правильно есть арбуз

И хотя в арбузах много клетчатки, часть ее теряется при выжимке сока. Грили утверждает, что в нем сохраняется достаточно аминокислот и антиоксидантов, чтобы быть полезным. Однако, сок становится более концентрированным и сладким, чем такое же количество цельного арбуза. Поэтому лучше всего есть арбуз, откусывая кусочек за кусочком. Съедобна также кожура и семечки. Кожуру можно замариновать или приготовить цукаты, а семечки поджарить.

Почему нельзя питаться только арбузами

В соцсетях стал популярным новый тренд, в котором люди несколько дней едят только арбузы и рассказывают о своих ощущениях. Их главная цель – быстро похудеть. Но диетологи предупреждают, что эффект от такого похудения не задержится надолго и принесет больше вреда организму, чем пользы.

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