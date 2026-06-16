Эта простая на вид загадка ставит в тупик даже самых внимательных.

Эта загадка на первый взгляд кажется элементарной, но почти сразу сбивает с толку даже тех, кто уверен в своей внимательности. Мы каждый день смотрим на циферблат часов, не задумываясь о деталях, и именно поэтому вопрос внезапно оказывается не таким уж простым. Здесь важна не скорость ответа, а умение заметить подвох в самой формулировке.

Сколько цифр на циферблате часов - тест на внимательность

На циферблате обычных часов расположены числа от 1 до 12 - это знает каждый. Кажется, что ответ очевиден - 12, но головоломка спрашивает не про числа, а про цифры, и именно в этой подмене понятий и кроется подвох.

Разгадка лежит в разнице между понятиями "число" и "цифра".

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В математике существует всего десять цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Числа - это уже комбинации цифр: например, число 12 состоит из цифр 1 и 2.

Большинство людей видят на циферблате привычные обозначения часов и машинально отвечают "12" - не замечая, что вопрос звучит иначе. Эта небольшая лингвистическая деталь и делает загадку такой обманчивой.

Так сколько же правильно?

Здесь возможны два варианта ответа на загадку, и оба верны - в зависимости от того, как понимать вопрос:

сколько разных цифр на циферблате - на циферблате встречаются все цифры от 0 до 9. То есть, их 10;

сколько всего цифр, считая повторы - если выписать цифры всех чисел подряд (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, 1, 2), то получится 15.

Эта головоломка про циферблат часов - хороший пример того, как важна формулировка вопроса. Даже простейшая на первый взгляд задача может завести в тупик, если не вчитаться в детали, а ведь именно в них часто и кроется правильный ответ.

Интересный факт: на часах с римскими цифрами число 4 часто обозначают как "IIII", а не привычным "IV". Оба варианта верны, но "IIII" сохранилось из старых традиций часового дела - отчасти ради визуальной симметрии циферблата.

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