10 полезных сладостей от диетолога, которые можно есть даже на ночь

Советы, как справиться с тягой к сладкому с пользой для фигуры.

Желание съесть что-нибудь сладкое – это не слабость воли, а естественный сигнал вашего тела. Однако вместо магазинных пирожных с кучей добавок можно выбрать варианты, которые сочетают натуральный сахар с белком и полезной клетчаткой, пишет издание Health.

Согласно данным, опубликованным в журнале Clinical Nutrition, именно правильный баланс белков и углеводов в перекусах снижает риск переедания на 40%.

Фаршированные финики

Эти плоды являются настоящими "натуральными конфетками", а также содержат важные для сердца магний и калий. Всего два финика сорта меджул содержат около 3 граммов клетчатки.

Ученые в издании MDPI подчеркивают, что финики имеют низкий гликемический индекс, что делает их безопасными для уровня сахара.

Рецепт лакомства очень прост: нужно разрезать плод, вынуть косточку и добавить внутрь ложечку ореховой пасты – это поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Замороженные фрукты в шоколаде

Еще одним фаворитом автор называет сочетание ягод и какао. Вишня, клубника или ломтики ананаса, покрытые темным шоколадом, сохраняют все витамины и антиоксиданты. Клетчатка в плодах замедляет пищеварение, поэтому вы чувствуете сытость гораздо дольше.

Замороженный виноград

Виноград без косточек в морозилке по текстуре становится похожим на сорбет. Особое внимание уделяется сорту кишмиш.

Если вымыть его и отправить в морозилку – виноград приобретает текстуру леденца. Это идеальный способ получить порцию полезного ресвератрола и витамина C в формате холодного десерта.

Йогуртовая "кора" с ягодами

Для тех, кто скучает по мороженому, предлагается сделать полезную альтернативу.

Греческий йогурт – это мощный источник белка, который подавляет тягу к еде. Его советуют смешать с медом, разлить тонким слоем на пергамент, посыпать орехами и заморозить на 3–4 часа, а затем просто разломать на кусочки.

Ореховые кластеры в шоколаде

Обратите внимание на ореховые десерты. Миндаль, фундук или кешью сами по себе очень питательны.

Чтобы сделать перекус интереснее, автор предлагает выложить по 4–6 орехов в формы для маффинов и слегка полить растопленным темным шоколадом, оставив их в холодильнике на ночь.

Как утверждают исследователи из Johns Hopkins Medicine, употребление небольшого количества темного шоколада улучшает чувствительность к инсулину и снижает уровень стресса.

Сушеный инжир

Если времени на приготовление совсем нет, берите этот богатый железом сухофрукт. Всего три инжира содержат лишь 110 калорий, но содержат целых 5 граммов клетчатки. Это отличный вариант для быстрого утоления голода на работе или в дороге.

Яблочные кольца с пастой

Для любителей похрустеть рекомендуют – "фруктовые сэндвичи".

Нарежьте яблоко кружочками, смажьте их арахисовым маслом и посыпьте щепоткой шоколадной крошки. Тогда получите идеальный баланс витамина C, жиров и белка.

Йогурт с гранолой и ягодами

Классическое сочетание, которое является надежным оружием против тяги к сладкому. Белок из йогурта и пробиотики прекрасно работают вместе с антиоксидантами из свежих ягод. Для эффекта "десерта" можно выбрать гранолу со вкусом шоколада.

Питательный чиа-пудинг

Автор материала акцентирует внимание на универсальности семян чиа, богатых омега-3.

Его советуют смешать с растительным молоком, добавить каплю меда и оставить на ночь. Такой пудинг можно дополнить манго, какао или корицей, создав полезную замену магазинным муссам.

Домашнее мороженое-смузи

Достаточно взбить фрукты с греческим йогуртом или протеиновым порошком и разлить в формы. Такой десерт удовлетворяет желание съесть что-то холодное и сладкое, одновременно насыщая организм белком.

Полезные советы

