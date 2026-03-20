10 полезных сладостей от диетолога, которые можно есть даже на ночь

Желание съесть что-нибудь сладкое – это не слабость воли, а естественный сигнал вашего тела. Однако вместо магазинных пирожных с кучей добавок можно выбрать варианты, которые сочетают натуральный сахар с белком и полезной клетчаткой, пишет издание Health.
Согласно данным, опубликованным в журнале Clinical Nutrition, именно правильный баланс белков и углеводов в перекусах снижает риск переедания на 40%.
Фаршированные финики
Эти плоды являются настоящими "натуральными конфетками", а также содержат важные для сердца магний и калий. Всего два финика сорта меджул содержат около 3 граммов клетчатки.
Ученые в издании MDPI подчеркивают, что финики имеют низкий гликемический индекс, что делает их безопасными для уровня сахара.
Рецепт лакомства очень прост: нужно разрезать плод, вынуть косточку и добавить внутрь ложечку ореховой пасты – это поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Замороженные фрукты в шоколаде
Еще одним фаворитом автор называет сочетание ягод и какао. Вишня, клубника или ломтики ананаса, покрытые темным шоколадом, сохраняют все витамины и антиоксиданты. Клетчатка в плодах замедляет пищеварение, поэтому вы чувствуете сытость гораздо дольше.
Замороженный виноград
Виноград без косточек в морозилке по текстуре становится похожим на сорбет. Особое внимание уделяется сорту кишмиш.
Если вымыть его и отправить в морозилку – виноград приобретает текстуру леденца. Это идеальный способ получить порцию полезного ресвератрола и витамина C в формате холодного десерта.
Йогуртовая "кора" с ягодами
Для тех, кто скучает по мороженому, предлагается сделать полезную альтернативу.
Греческий йогурт – это мощный источник белка, который подавляет тягу к еде. Его советуют смешать с медом, разлить тонким слоем на пергамент, посыпать орехами и заморозить на 3–4 часа, а затем просто разломать на кусочки.
Ореховые кластеры в шоколаде
Обратите внимание на ореховые десерты. Миндаль, фундук или кешью сами по себе очень питательны.
Чтобы сделать перекус интереснее, автор предлагает выложить по 4–6 орехов в формы для маффинов и слегка полить растопленным темным шоколадом, оставив их в холодильнике на ночь.
Как утверждают исследователи из Johns Hopkins Medicine, употребление небольшого количества темного шоколада улучшает чувствительность к инсулину и снижает уровень стресса.
Сушеный инжир
Если времени на приготовление совсем нет, берите этот богатый железом сухофрукт. Всего три инжира содержат лишь 110 калорий, но содержат целых 5 граммов клетчатки. Это отличный вариант для быстрого утоления голода на работе или в дороге.
Яблочные кольца с пастой
Для любителей похрустеть рекомендуют – "фруктовые сэндвичи".
Нарежьте яблоко кружочками, смажьте их арахисовым маслом и посыпьте щепоткой шоколадной крошки. Тогда получите идеальный баланс витамина C, жиров и белка.
Йогурт с гранолой и ягодами
Классическое сочетание, которое является надежным оружием против тяги к сладкому. Белок из йогурта и пробиотики прекрасно работают вместе с антиоксидантами из свежих ягод. Для эффекта "десерта" можно выбрать гранолу со вкусом шоколада.
Питательный чиа-пудинг
Автор материала акцентирует внимание на универсальности семян чиа, богатых омега-3.
Его советуют смешать с растительным молоком, добавить каплю меда и оставить на ночь. Такой пудинг можно дополнить манго, какао или корицей, создав полезную замену магазинным муссам.
Домашнее мороженое-смузи
Достаточно взбить фрукты с греческим йогуртом или протеиновым порошком и разлить в формы. Такой десерт удовлетворяет желание съесть что-то холодное и сладкое, одновременно насыщая организм белком.
