Китай посадил 78 млрд деревьев, но теперь расплачивается: ученые предупредили об опасности

Экологический подвиг Пекина назвали ударом по ресурсам страны.

Китай реализовал один из самых масштабных экологических проектов в истории, высадив деревья на территории размером с Алжир, сообщает издание Wirtualna Polska.

С 1980-х годов в Поднебесной появилось около 78 миллиардов новых деревьев. Однако анализ ученых из Тяньцзиньского, Утрехтского и Китайского сельскохозяйственных университетов свидетельствует, что "Великая зеленая стена" спровоцировала серьезные побочные эффекты.

По мнению исследователей, массовое озеленение привело к критическому ограничению водных ресурсов в восточных и северо-западных регионах, которые занимают 74% территории страны.

Видео дня

Авторы исследования отмечают, что новые леса усилили процесс эвапотранспирации – сочетание испарения воды из почвы и ее выделения растениями. В результате влага переместилась на Тибетское плато, оставив густонаселенный восточный Китай с дефицитом. Так, превращение лугов в леса "увеличивает испарение и осадки, но в то же время ухудшает водный баланс".

По имеющимся данным, проблема обостряется из-за того, что на севере Китая сосредоточено 46% населения, но лишь 20% запасов воды.

В выводах ученых подчеркивается, что "дальнейшие программы восстановления лесов в Китае должны учитывать изменения гидрологического цикла", чтобы не оставить целые регионы без питьевой воды и ресурсов для сельского хозяйства.

Разработки Китая

Ранее УНИАН писал, что китайские ученые создали необычное устройство, которое получает электроэнергию прямо из капель дождя. Каждый удар капли по специальной плавающей пленке генерирует короткий электрический импульс, которого достаточно, чтобы питать десятки светодиодов. В тестах маленькая панель площадью всего 0,3 м² смогла одновременно зажечь 50 лампочек.

Особенность технологии в том, что вода здесь не просто среда, а часть электрической цепи – это делает систему значительно легче и дешевле традиционных аналогов.

Вас также могут заинтересовать новости: