Сезон восхождений на Эверест под угрозой из-за огромного ледника: можно ли решить эту проблему

Для альпинистов существует риск возникновения опасных заторов.

Нынешний сезон восхождений на Эверест находится под угрозой, поскольку огромный ледяной блок серак перекрыл основной маршрут подъема со стороны Непала, создавая риск опасных заторов. Об этом пишет The Independent.

Ледяной глыба достигает около 30 метров в высоту и расположена примерно в 600 метрах ниже первого лагеря на непальской стороне горы. На этом участке работают так называемые "icefall doctors" – опытные шерпы, которые прокладывают маршрут, устанавливая веревки и лестницы. В течение нескольких дней они пытались найти обход, однако безрезультатно.

Координатор базового лагеря Комитета по контролю за загрязнением Сагарматхи Цшеринг Тенцинг Шерпа заявил, что на данный момент нет технических способов устранить препятствие.

Видео дня

"Мы не нашли искусственных методов, чтобы растопить этот лед, поэтому другого варианта, кроме как ждать, пока он сам растает или обрушится, у нас нет", – пояснил он.

Обычно к этому времени в апреле маршрут уже проложен как минимум до третьего лагеря. Однако в этом году шерпы прибыли еще три недели назад, но до сих пор остаются заблокированными значительно ниже первого лагеря. В то же время, по их словам, нижняя часть серака уже ослабевает, и они надеются, что в ближайшие дни он обрушится.

Впрочем, как отмечается, даже небольшая задержка может существенно повлиять на сезон. Благоприятное "окно" для восхождений на Эверест обычно длится лишь до конца мая, и любое промедление сокращает этот период.

В Департаменте туризма Непала признали, что ситуация полностью зависит от природных условий:

"Это невозможно ни исправить, ни перенести. Это природное явление. Мы можем только ждать и оценивать ситуацию".

По словам генерального директора департамента Рама Кришну Ламичхане, специалисты будут работать там, "когда все будет безопасно".

Непальская альпинистка и фотограф Пурнима Шрестха, которая сейчас проходит акклиматизацию перед своим шестым восхождением на Эверест, предупреждает о возможном перенасыщении маршрута. По ее словам, задержка открытия маршрута может привести к "пробкам" на горе, когда большое количество альпинистов будет вынуждено подниматься в ограниченный промежуток времени.

Этой весной Непал уже выдал 367 разрешений на восхождение на Эверест, большинство – гражданам Китая. Несмотря на рост цен на топливо и войну в Иране, спрос на восхождение на гору остается стабильным, отметило издание.

Как сообщал ранее УНИАН, впервые за почти десятилетие Непал резко повысил плату за восхождение на Эверест. Теперь за это удовольствие подняться на гору высотой 8849 метров придется выложить 15 тысяч долларов вместо 11 тысяч. Новая ставка вступает в силу с сентября 2025 года и применяется в течение популярного сезона восхождений с апреля по май по стандартному маршруту Юго-Восточного хребта или Южного седла, проложенному новозеландцем сэром Эдмундом Хиллари и шерпом Тенцингом Норгеем в 1953 году.

Сборы за восхождение на Эверест в менее популярный сезон с сентября по ноябрь и редко посещаемый с декабря по февраль также увеличились на 36% – до 7500 и 3750 долларов соответственно.

