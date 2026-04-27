От них стоит держаться подальше: 7 типов людей, которые тянут вас на дно и никогда не изменятся

То, как человек воспринимает этот мир и себя лично, во многом зависит от его окружения. Есть люди, которые дают вам уверенность и спокойствие, а другие незаметно подрезают вам крылья и забирают всю энергию.

Об этом пишет польский ресурс Zwierciadlo. В своей статье автор рассказал о 7 типах людей, от которых стоит держаться как можно дальше, поскольку они могут тянуть вас на дно.

1. Люди, которые постоянно жалуются

Есть люди, которые, кажется, ищут что-то плохое во всем: погода не такая, обед не такой, выходные короткие и т. д. Дело в том, что такие люди просто не умеют быть благодарными и видеть хорошее в окружающем их мире. И если вы будете много с ними общаться, ваш мозг начнет настраиваться на этот негатив. В конце концов, вы начнете мыслить так же.

"Конечно, каждый иногда жалуется. В здоровых отношениях есть место для выражения фрустрации, а подавление чувств не ведет ни к чему хорошему. Проблема начинается тогда, когда жалобы являются основой чьей-то личности. Тогда каждый разговор с таким человеком отнимает у тебя энергию и портит настроение", – добавляет автор.

2. Люди, которые не уважают чужие границы

Некоторые люди считают, что границы существуют как отправная точка для давления. Вы говорите, что заняты, вас продолжают уговаривать. Вы не хотите идти на встречу, от вас требуют объяснений. Через некоторое время вы можете почувствовать себя подавленным.

Здоровые отношения и границы дают ощущение безопасности. Они защищают ваше время, частную жизнь и энергию. Когда кто-то постоянно испытывает ваши границы, нервная система переходит в состояние повышенной готовности, и общение с этим человеком становится слишком изнурительным.

Не забывайте, что уважение часто заключается в том, чтобы просто принять вашу позицию или ответ.

3. Люди, которые слишком любят драму

Встречали ли вы кого-то, кто будто зависим от хаоса, каждую неделю переживает новый кризис, а от спокойствия и гармонии его тошнит? Эти люди постоянно нагнетают атмосферу и из всего делают настоящий спектакль. В отношениях с ними вы становитесь слушательницей, посредницей, спасительницей, свидетельницей. Через некоторое время вы просто начнете мечтать о покое.

4. Безжалостные критики

Бывают люди, которые считают себя голосом разума и слишком гордятся своей откровенностью. Часто за этим скрываются пессимисты или же слишком завистливые люди, которые не верят ни в себя, ни в вас.

Когда вы рассказываете им что-то хорошее, вас сразу же начинают приземлять, перечисляя все, что может пойти не так. Более того, вам могут напомнить обо всех ваших неудачах.

"Конструктивная критика нужна, она помогает развиваться и избегать ошибок. Безжалостная критика лишь подрезает крылья. Со временем она может заставить тебя усомниться в своих решениях, навыках и даже ценностях", – подчеркнул автор.

5. Любители соревнований

Вы можете понять, что человек слишком любит соревноваться, если он рассказывает о своих успехах, но собеседник быстро переводит все на себя. Вы говорите о трудностях – у них сложнее. Вы говорите, что устали – они еще больше измотаны. И это прослеживается в каждом разговоре – будто ваши жизни являются соревнованием.

В таких отношениях постоянно царит напряжение – вы можете чувствовать, что вас оценивают или сравнивают. Проблема заключается в низкой самооценке таких личностей. Их стремление постоянно сравнивать себя с кем-то – это способ заставить себя чувствовать себя лучше.

6. Патологические лжецы

Еще одной категорией людей, от которых стоит дистанцироваться, ресурс называет патологических лжецов. Они постоянно придумывают разные истории, искажают факты, дают пустые обещания. В их обществе ваш мозг работает на полную мощность, поскольку вы подвергаете сомнению все.

"Когда в отношениях ты превращаешься в детектива, о настоящей близости не может быть и речи. Никто не бывает всегда искренним, каждый иногда что-то умалчивает, искажает или приукрашивает. Однако если нечестность становится нормой, стоит задуматься, имеет ли еще смысл поддерживать эти отношения", – добавил автор.

7. Люди, которые постоянно проецируют свои эмоции на других

Есть люди, которые звонят вам только тогда, когда им нужно выговориться. При этом им все равно, заняты ли вы, устали ли, грустны ли и т. д. Собственно, их не интересует, как у вас дела.

Безусловно, иногда каждый из нас нуждается в поддержке. Но когда вы постоянно ее оказываете, но не получаете того же в ответ, вы начинаете чувствовать себя использованными. Поэтому стоит помнить о собственных границах.

