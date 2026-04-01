Почему некоторым людям трудно поверить в комплименты: объяснение психологов

Причина кроется в детстве.

Если ваша первая ракция в ответ на похвалу или комплимент - не благодарность, а настороженность, дело скорее всего не в низкой самооценке. Как пишет портал artfulparent.com, некоторым людям трудно поверить в комплименты, потому что их нервная система усвоила, что одобрение всегда предшествует просьбе, и эта проблема уходит корням в детство.

Комплимент как предупреждающий знак

Часто родители сочетают похвалу ребенка с последующими просьбами о помощи. И даже если у них обычно нет цели манипулировать, но нервная система ребенка не анализирует намерения. Она анализирует закономерности. А закономерность такова: когда кто-то говорит что-то приятное, нужно быть начеку.

Исследования показывают, что материнская теплота в раннем детстве формирует восприятие ребенком социальной безопасности вплоть до подросткового возраста. Дети, в чьей ранней среде теплота сочеталась с подлинной безопасностью, выработали шаблон для интерпретации социальных сигналов как безобидных. Дети, чья теплота была непостоянной, условной или привязанной к поведенческим ожиданиям, развивали нечто совершенно иное: модель поведения, в которой позитивные социальные сигналы воспринимаются как в лучшем случае неоднозначные.

Неоднозначность – ключевое слово. Не враждебность. Не отвержение. Взрослый ребенок из семьи, где мало похвалы, не слышит комплимент и не думает: "Это ложь". Он слышит его и думает: "Что будет дальше?"

Архитектура подозрения

Когда ты ответственный, похвала не воспринимается как праздник. Это подтверждение того, что вы заслужили право существовать в семейной системе ещё один день. И эта модель, укоренившись, будет работать в каждых отношениях, в которые вы вступаете.

Фактически нервная система благодаря повторению усвоила, что одобрение – это информация. В частности, это информация о том, что кому-то что-то вот-вот понадобится от вас.

Разница между низкой уверенностью и низким доверием

Люди предполагают, что если вы не можете принять комплимент, значит, вы не считаете, что заслуживаете его.

Однако если бы проблема заключалась в уверенности в себе, вы бы решали ее с помощью аффирмаций, позитивного самовнушения, демонстрации компетентности. И эти подходы абсолютно неприменимы к человеку, чья главная травма – это не "Я недостаточно хорош", а "У вашей доброты есть цена".

Такие люди после комплимента сразу пытаются предложить что-то взамен: "Тебе что-нибудь нужно? Могу я чем-нибудь помочь?" – потому что отсутствие просьбы после похвалы кажется им сбоем в программе.

Безусловная любовь

Исследования факторов, формирующих прочные отношения между родителями и детьми, неизменно указывают на один недооцененный фактор: убеждение ребенка в безусловности родительской привязанности.

Цель не в том, чтобы хвалить больше или меньше. Цель в том, чтобы отделить теплоту от полезности. Сделать любовь чем-то самодостаточным, существующим на своих собственных условиях, без необходимости что-либо зарабатывать или чем-то быть обязанным.

Когда детство учит вас, что тепло – это валюта, вы проводите свою взрослую жизнь, анализируя каждый эмоциональный обмен. Вы становитесь тем человеком, который извиняется, делая что-то приятное, вместо того чтобы говорить слова, потому что действия кажутся безопаснее, чем заявления. Заявления могут быть пустыми. Действия оставляют следы.

