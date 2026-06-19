С чем следует сочетать куриную грудку для здорового питания: ученые назвали 6 продуктов

Эти продукты полезны для здоровья.

Куриная грудка - нежирный и универсальный источник белка, однако для того, чтобы блюдо стало сбалансированным, его нужно дополнить. Как пишет verywell health, для сбалансированного питания сочетайте куриную грудку с богатыми клетчаткой углеводами, некрахмалистыми овощами и полезными жирами.

Цельнозерновые продукты

Такие продукты, как коричневый рис, киноа, фарро, спельта и ячмень, прекрасно сочетаются с куриной грудкой. Цельнозерновые продукты содержат клетчатку, магний и некоторое количество растительного белка, что делает их очень полезными для обогащения вашего блюда.

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"Не стоит бояться цельнозерновых продуктов, ведь их употребление не препятствует похудению и не повышает риск развития сахарного диабета 2 типа. Рацион с высоким содержанием углеводов, богатых клетчаткой, связывают с лучшим контролем веса и меньшим риском развития сахарного диабета 2 типа, вероятно, благодаря улучшению чувства сытости, снижению потребления калорий и лучшему контролю гликемии", - добавляют в материале.

Картофель

Картофель обогащает блюда на основе куриного мяса клетчаткой, калием, витамином C и другими витаминами и антиоксидантами.

"Независимо от того, какой сорт вы выберете, картофель может стать частью сбалансированного рациона. Добавьте в свою тарелку запеченный или жареный картофель вместе с куриной грудкой и некоторыми крестоцветными овощами, чтобы получить питательное и сбалансированное блюдо", - посоветовало издание.

Листовые овощи

Такие овощи, как шпинат, капуста кале, руккола и ромен, добавляют объема, клетчатки и важных микроэлементов в ваш рацион, не делая блюдо тяжелым. Также они могут способствовать здоровью мозга.

"В одном из исследований у людей, которые потребляли больше всего листовых овощей, замедлялось ухудшение когнитивных функций по сравнению с теми, кто потреблял их меньше всего; этот эффект исследователи сравнили с тем, как будто человек был на 11 лет моложе в когнитивном плане", - добавили в материале.

Фасоль

Фасоль - один из лучших продуктов для сочетания с куриной грудкой, ведь она содержит клетчатку, растительный белок и минералы, такие как калий и магний. Рацион с высоким содержанием фасоли связан с более высоким потреблением питательных веществ, которых многим людям, как правило, не хватает.

"Если вы хотите увеличить потребление белка, подумайте о том, чтобы добавить бобовые в свое блюдо вместо того, чтобы увеличивать порцию куриной грудки. Включение бобовых не только повышает содержание белка в блюде, но и добавляет значительную дозу клетчатки, что полезно для здоровья сердца и кишечника. Сочетайте бобовые с овощами или цельнозерновыми продуктами, чтобы получить более вкусный и питательный гарнир", - подчеркивает verywell health.

Овощи семейства крестоцветных

Брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, белокочанная капуста - замечательные овощи семейства крестоцветных, которые идеально сочетаются с куриной грудкой. Эти овощи содержат клетчатку, витамин C и антиоксиданты, которые способствуют укреплению здоровья.

"Исследования показывают, что рацион с высоким содержанием овощей семейства крестоцветных связан с лучшими показателями артериального давления и сниженным риском смертности от всех причин благодаря антиоксидантам, содержащимся в этих овощах", - отмечается в материале.

Болгарский перец

Его можно есть сырым или приготовленным, чтобы получить разную текстуру в зависимости от характера блюда. Он также является хорошим источником витамина С и антиоксидантов, которые поддерживают иммунитет и помогают организму усваивать железо из пищи.

"Красный, оранжевый и желтый болгарский перец содержат каротиноиды - растительные соединения, отвечающие за их яркий цвет и способствующие здоровью глаз. Сочетайте нарезанный сладкий перец с куриной грудкой в блюдах, приготовленных в воке, в фахита-боуле, салате или в лаваше", - посоветовали в публикации.

Другие советы по здоровью

Также ученые выяснили, что грецкие орехи могут способствовать лучшему сну. Для этого они привлекли 76 молодых людей в возрасте 20–35 лет к участию в 18-недельном исследовании.

Кроме того, исследователи рассказали, что нужно есть для здоровья кишечника. По их словам, в список таких продуктов вошли йогурт, квашеная капуста, бананы, спаржа и авокадо.

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