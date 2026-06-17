Что есть для здоровья кишечника: исследователи назвали 7 полезных продуктов

Они могут способствовать улучшению самочувствия.

Функциональные продукты питания обладают потенциальными преимуществами для здоровья, выходящими за рамки простого питания. Некоторые из них могут способствовать улучшению пищеварения, регулярности стула и поддержанию здорового микробиома кишечника. Об этом пишет health, которое назвало 7 таких продуктов.

Йогурт

Многие виды йогурта содержат пробиотики - живые микроорганизмы, которые могут быть полезны для здоровья.

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"Пробиотики, содержащиеся в йогурте, способствуют пищеварению и могут способствовать здоровью кишечного микробиома, то есть совокупности бактерий, обитающих в вашем желудочно-кишечном тракте. Микробиом кишечника способствует укреплению иммунитета, поддерживает взаимодействие между кишечником и мозгом и может помочь снизить риск заболеваний", - добавляют в материале.

Квашеная капуста

Квашеная капуста содержит различные молочнокислые бактерии, которые образуются в ходе естественного процесса ферментации. Они могут способствовать здоровью кишечника, увеличивая концентрацию и разнообразие полезных бактерий в вашем пищеварительном тракте.

Также они вырабатывают полезные соединения, а именно короткоцепочечные жирные кислоты, которые связывают с улучшением состояния при воспалениях, укреплением кишечного барьера и другими полезными эффектами.

"Однако не все ферментированные продукты содержат пробиотики - чтобы продукт считался пробиотиком, должны быть научные исследования, подтверждающие, что конкретный штамм бактерий, который он содержит, приносит пользу здоровью. Поскольку традиционная квашеная капуста не стандартизирована и не проверяется на наличие конкретных видов бактерий, технически она не соответствует этому определению", - отмечается в публикации.

Бананы

Когда бананы еще не до конца созрели, они являются хорошим источником резистентного крахмала. Эта клетчатка действует как пребиотик, питая полезные бактерии в толстой кишке и способствуя выработке короткоцепочечных жирных кислот, которые улучшают работу кишечника и общее состояние здоровья.

"Хотя это и не является долгосрочной пользой, бананы также являются хорошим выбором, если вы страдаете расстройством желудка. Эти фрукты могут стимулировать организм к выработке большего количества слизи в желудке, что создает более прочный барьер между желудочными кислотами, которые могут вызывать такие проблемы, как изжога или боль в желудке", - добавляет health.

Спаржа

Спаржа является источником инулина - разновидности пребиотической клетчатки, которая способствует питанию полезных кишечных бактерий. Такая клетчатка поддерживает рост и активность кишечных бактерий, что связано с улучшением состояния пищеварительной системы.

"Этот овощ также является хорошим источником витамина К - четыре вареных побега спаржи содержат 30 микрограммов, или 25 % от суточной нормы. Хотя требуются дополнительные исследования, витамин К может способствовать уменьшению воспаления кишечника, улучшению кишечного микробиома и т. д.", - подчеркивается в материале.

Авокадо

Авокадо может способствовать здоровью кишечника, питая бактерии, обитающие в вашем желудочно-кишечном тракте. В одном исследовании 2021 года ученые наблюдали за людьми с избыточным весом или ожирением, которые ежедневно в течение 12 недель употребляли авокадо.

В результате данные показали, что в кишечнике участников наблюдалось большее разнообразие бактерий и более высокая численность полезных бактерий.

Ягоды

Такие ягоды, как черника, клубника, малина и ежевика, богаты растительными соединениями, называемыми полифенолами, а также клетчаткой.

"Ни одна из них полностью не переваривается в желудке, а это означает, что ягоды могут способствовать здоровью кишечника. Клетчатка в ягодах способствует здоровому пищеварению, а полифенолы могут играть важную роль в формировании здорового микробиома кишечника, хотя для подтверждения этого требуются дополнительные исследования", - отмечается в публикации.

Костный бульон

Костный бульон содержит значительное количество коллагена, минералов и аминокислот.

"Аминокислоты и минералы в костном бульоне связывают с возможной пользой для здоровья кишечника, в частности с уменьшением воспаления кишечника и улучшением его барьерной функции. В исследовании на мышах было показано, что костный бульон снижает уровень воспаления и облегчает симптомы язвенного колита (ЙК), хотя для подтверждения этих эффектов необходимы дополнительные исследования на людях", - добавили в материале.

Другие советы по здоровью

Как писал УНИАН, популярный травяной чай поддерживает работу почек и уменьшает отеки, однако не всем его можно пить. Речь идет о чае из зверобоя, который рекомендуют при психической усталости, желудочно-кишечных расстройствах, легких воспалительных процессах кожи.

Также кардиолог объяснил, что стоит есть для здоровья сердца. По его словам, в этот список вошли черный шоколад, греческий йогурт, овсяные хлопья и другие продукты.

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