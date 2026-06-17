Грецкие орехи могут способствовать лучшему сну: ученые провели интересное исследование

На протяжении всего исследования участники сдавали анализы для определения уровня мелатонина.

Употребление грецких орехов перед сном может улучшить ваш сон, ведь содержание мелатонина в них помогает человеку быстрее заснуть. Об этом пишет health.

Как исследователи изучали влияние грецких орехов на сон?

Чтобы изучить связь между грецкими орехами и сном, ученые привлекли 76 молодых людей в возрасте 20-35 лет к участию в 18-недельном исследовании.

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"На первом этапе исследования 2025 года, который длился восемь недель, участников разделили на две группы. Одна группа ежедневно употребляла 40 граммов грецких орехов во время ужина, а другая - нет. Участникам было предписано не употреблять другие виды орехов в течение этого времени. После двухнедельного "вымывающего" периода группы поменялись местами: те, кто ранее употреблял грецкие орехи, перестали это делать, а другая группа начала их употреблять", - объясняется в публикации.

Издание отмечает, что на протяжении всего исследования участники сдавали образцы мочи для измерения уровня мелатонина. В течение семи дней на каждом этапе они также носили на запястьях трекеры, которые отслеживали их режимы сна, уровень активности, температуру кожи и воздействие света.

Какие преимущества давало употребление грецких орехов?

Во время фазы употребления грецких орехов у участников наблюдалось значительное повышение вечернего уровня мелатонина, сократилось время, необходимое для засыпания, а общий показатель качества сна был выше. Также они сообщали о меньшей дневной сонливости.

Почему они помогают лучше спать?

Если употребление грецких орехов действительно улучшает сон, как это доказывают результаты исследования, это может быть связано с содержанием в них гормонов.

Учёные также проанализировали содержание в грецких орехах соединений, способствующих сну, и получили значимые результаты. Каждая порция грецких орехов содержала в среднем 84,6 миллиграмма триптофана, 118 нанограммов мелатонина, а соотношение триптофана к конкурирующим аминокислотам (CAA) составляло 0,058.

"Уровень мелатонина повышается вечером, сигнализируя о наступлении ночи, что помогает заснуть. [Поэтому] употребление продуктов, содержащих мелатонин, может усилить эти сигналы, помогая организму подготовиться ко сну", - отметила психолог по поведенческой медицине сна Даниэлла Маркетти.

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