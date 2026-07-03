'Призрак пустыни': видео случайно подтвердило существование в Ливии редкого хищника

Спустя почти десятилетие появляется всё больше доказательств того, что это была не просто одна песчаная кошка.

Когда фотограф дикой природы Мохаммед Альмунтасир выложил на YouTube 18-секундное видео, он не придал особого значения маленькой бледной кошке, которую заметил, когда та рыла ямку в песке среди отдалённых дюн на юго-западе Ливии, пишет The Guardian.

Издание добавило, что это видео, опубликованное в 2017 году, оказалось первым вещественным доказательством того, что песчаная кошка (Felis margarita) – единственный в мире представитель семейства кошачьих, приспособленный к настоящим пустынным условиям, – обитает в этой стране.

"Когда я опубликовал это видео, никто не поверил, что оно было снято в Ливии. Все это отрицали, но я настаивал, что эта кошка есть здесь, в нескольких местах; одно из них расположено всего в 70 км от Зинтана, где я живу", – рассказал фотограф.

Видео дня

Примечательно, что спустя почти десятилетие появляется всё больше доказательств того, что это была не просто одна песчаная кошка, а что юго-запад Ливии, возможно, является ранее невыявленным ареалом обитания этого вида.

В статье отмечается, что песчаная кошка не больше домашней кошки, а благодаря своей песочной окраске её почти невозможно заметить на местности, где она обитает, за что она и получила прозвище "призрак пустыни".

Альмунтасир не занимался активным распространением своего видео с кошкой, но оно само по себе привлекло внимание, что с годами побудило многочисленных исследователей связаться с ним.

Зоолог Фирас Хайдер, специализирующийся на мелких хищниках, рассказал, что юго-запад Ливии является одной из наименее исследованных наземных сред в Северной Африке.

Хайдер отметил, что он просмотрел все научные источники, в которых упоминается песчаная кошка в Ливии, и обнаружил, что ни один из них не приводил ни одного доказательства или набора координат.

"Когда я спросил Мохаммеда, где он видел кошку, он ответил, что видел её в разных местах. Именно это меня и удивило", – рассказал зоолог.

Он пояснил, что в экологически важных районах на юго-западе Ливии нет ни заповедных территорий, ни инфраструктуры для установки фотоловушек, ни подготовленных полевых команд, ни действующего центрального органа, который бы координировал исследования.

Издание отмечает, что сети контрабандистов, действующие через проницаемые границы с Алжиром, Нигером и Чадом, делают полевые исследования физически опасными.

"В юго-западных регионах Ливии действуют контрабандные сети, поэтому там опасно. Однажды во время одной из наших поездок нас обстреляли, что заставило нас быстро покинуть эту местность", – поделился Альмунтасир.

После встречи Хайдер и Альмунтасир начали восьмилетнее сотрудничество, которое почти полностью осуществлялось дистанционно.

"Я обучал Мохаммеда методам полевых исследований, находясь в Южной Африке, – как фиксировать GPS-координаты, как документировать каждое наблюдение с помощью фотографий или видео. Он применял все эти знания на территории юго-западной пустыни, собирая свидетельства местных общин туарегов, которые в совершенстве знают эту местность", – рассказал Хайдер.

Альмунтасир, выросший в горах Нафуса, где местные жители хорошо знают Хамада-аль-Хамру – огромное скалистое пустынное плато на юго-западе Ливии площадью 84 000 кв. км, – присоединялся к местным охотникам в их охотах, беря с собой камеру вместо ружья.

"Они рассказывали мне о местах, где видели песчаную кошку, и записывали координаты, а я собирал все эти данные, чтобы спланировать специальное путешествие и посетить каждую из этих локаций", – рассказал фотограф.

В некоторых случаях он вместе со своими проводниками днями шёл по следам лап, чтобы найти нору, после чего разбивал палатку и ждал, пока животное выйдет оттуда.

Издание отметило, что результатом их усилий стало рецензируемое исследование, опубликованное в журнале "Journal of Arid Environments" в феврале 2026 года, в котором зафиксировано присутствие песчаной кошки на 13 участках в ливийской части Сахары, а также сахарского полосатого хорька на восьми новых участках, семь из которых находятся за пределами признанного МСОП ареала обитания этого вида.

"Значительная часть случаев наблюдения песчаной кошки – 15 из 36 – пришлась на Вади-Армет, изолированную долину, расположенную примерно в 1 000 км к юго-западу от Триполи", – говорится в публикации.

Другие новости о животных

Ранее УНИАН сообщал, что биолог рассказал, есть ли в Чёрном море акулы и безопасно ли купаться в нём.

Также мы писали, что андский кондор, изображенный на национальных гербах четырех стран: Боливии, Чили, Колумбии и Эквадора, находится под угрозой.

Вас также могут заинтересовать новости: