Рассказываем, когда начали выплачивать пенсии в СССР, и какими они были с момента основания Союза и до развала.

История пенсии в СССР началась гораздо позже, чем появился Союз - аж летом 1956 года. До этого такого понятия, как пенсия, для советских людей не существовало. Интересно, что пенсионная система даже в "идеальном" Советском Союзе была далека от идеала - собственно, как и сейчас. Размеры выплат для разных категорий граждан отличались, и отличия эти были далеко не всегда справедливыми.

Ранее мы также рассказывали, какие вещи ценились в СССР, но все стеснялись их покупать.

Когда в СССР стали платить пенсии

После появления Союза Советских Социалистических Республик его граждане начали строить "светлое будущее". Безусловно, было сделано немало, и для пенсионеров 50-х годов по сравнению с пожилыми людьми 20-х будущее действительно стало более светлым. Дело в том, что такого понятия как пенсии в СССР до 1956 года - в современном понимании - просто не существовало.

Первые пенсионные выплаты по старости в СССР появились еще в 1928 году, но они касались не всех - в частности, рабочих горнорудной и текстильной промышленности. В середине 1930-х пенсии стали назначать всем городским рабочим и служащим, но при этом суммы чаще всего были символическими и намного ниже прожиточного минимума.

В 1932 году на законодательном уровне впервые закрепили пенсионный возраст - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Однако полноценные первые пенсии в СССР стали платить в 1956-м - 14 июля в СССР приняли закон, который закрепил правила выхода на заслуженный отдых.

Согласно новому законодательству мужчины теперь получали пенсию с 60 лет при стаже не менее 25 лет, а женщины - с 55 лет при стаже от 20 лет. Те, кто трудился в тяжелых условиях (например, на Крайнем Севере), а также занимался социально значимой работой - сюда входили учителя и врачи – могли уйти на пенсию раньше. Пенсию с 1956 года стали получать служащие, а пенсии крестьянам в СССР появились лишь в 1964 году - выплаты колхозникам, несмотря на тяжкий труд, были намного меньше.

Какой был размер пенсии в СССР

За различными данными размер выплат зависел от зарплаты - в среднем городские пенсионеры получали от 70 до 120 рублей, а минимальная пенсия, социальная, составляла 35 рублей. Ее назначали тому, кто не имел необходимого стажа.

Колхозники получали от 12 до 40 рублей - их на то время считали членами кооперативов, и якобы поэтому они должны были получать меньше. При этом пенсионный возраст им сделали больше: для мужчин - 65 лет, для женщин - 60. Средний же размер пенсий по стране составлял 67 рублей.

Как рассчитывали пенсии в СССР? Пенсионеру (будущему) предлагали один из вариантов:

взять за основу своей пенсии оклад за год до выхода на пенсию;

рассчитать свою среднюю зарплату за любую пятилетку из десяти лет непрерывной работы.

Кстати, за непрерывный стаж полагались надбавки: 10% за 15 лет, 20% - за 25 лет работы на одном месте при общем стаже в 35 лет. Но в любом случае эти выплаты не могли превышать максимальные 120 рублей. Правда, только для "простых смертных".

Была в Союзе и "каста привилегированных", куда входили обладатели "персональных пенсий". "Персональные выплаты" получали крупные ученые, Герои Советского Союза и Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, а также и старые большевики, отставные военные и руководители различных уровней, в частности, секретари ЦК КПСС, кандидаты в члены Политбюро и другие. Так вот, размер "персональной пенсии" мог быть от 140 и до 500 рублей.

Немного повысились пенсионные выплаты в 80-х годах - пенсии в СССР в 1985 году составляли 70 рублей. Но колхозники все равно получали меньше - около 47 рублей.

На советскую пенсию в 67-72 рубля можно было купить примерно 17 килограммов мяса (тогда килограмм мяса стоил 4 рубля). Чтобы сейчас пенсионеру купить 17 кг мяса (возьмем его среднюю стоимость 250 грн/кг), то нужно иметь пенсию примерно 4250 грн. По данным Опендатабот, средние пенсии в Украине составляют 6 341 гривню. Но при этом каждый третий пенсионер получает пенсию в 3 340 гривень, то есть, 32,3% имеют пенсию на уровне 3-4 тыс. грн.. 3,9% пенсионеров – не имеют даже 3 тысяч гривень.

