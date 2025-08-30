Сейчас эти вещи смело можно приобрести где угодно.

В Советском Союзе многие товары были в дефиците - к примеру, довольно трудно было достать красивую одежду или обувь, купить украшения и даже бытовую технику. Для того чтобы разжиться необходимыми вещами, нужно было стоять в длинных очередях и обрастать знакомствами. Иногда не спасал и такой подход - нужные товары, даже если их удавалось "достать", покупать в СССР было попросту стыдно.

Какие товары были в СССР, но все боялись их покупать

Все люди, заставшие времена Советского Союза, помнят, какие вещи ценились в СССР. Среди предметов, указывающих на уровень достатка владельца, были дорогие фотоаппараты, ковры, хрусталь, заграничные гарнитуры, модная одежда и другие вещи, считавшиеся эксклюзивными. Среднестатистический гражданин СССР - это человек, ничем не отличающийся от своего соседа - все носили одно и то же, зарабатывали примерно одинаково, отдыхать ездили в одни и те же места.

Тем не менее, вне зависимости от уровня достатка того или иного человека, были товары, необходимые практически каждому. И здесь трудности с их покупкой обуславливались отнюдь не количеством купюр в кармане, а воспитанием. Многие вещи советские люди покупать стеснялись, считая это верхом аморальности.

Видео дня

Презервативы

Фраза "резиновое изделие номер два" после распада СССР стало именем нарицательным. Все потому, что слово "презерватив" произносить никто не решался, слишком уж пошло оно звучало. Тогда советские промышленники придумали безопасный аналог, не порочащий честь и достоинство образцового строителя коммунизма. Перемена мест слагаемых не помогла - мужчины стеснялись приобретать "предохранители", потому что продавцы в магазинах были, в основном, женщинами, а женщины не делали этого, чтобы их не приняли за представительниц древнейшей профессии.

Средства личной женской гигиены

Прокладки и тампоны в современном мире - абсолютный маст хэв для любой девушки. Сейчас нам кажется, что без этих вещей раз в месяц обойтись нельзя, но советские женщины знали, что можно. Дело в том, что появились прокладки и тампоны только во времена перестройки, и то в крупных городах Союза. И так как все новое, как известно, доверия не вызывает, да и к тому же стоит очень дорого, женщины в СССР не решались попробовать новинку.

Во-первых, они уже умели шить прокладки вручную из хлопчатобумажной ткани и ваты, а во-вторых, потому что это дикость - уведомлять окружающих посторонних людей о нюансах своего здоровья, товарищ, коим "видел" СССР своих женщин, так делать не должен был.

Сигареты

В Советском Союзе проблем с табаком не было - курили многие. Однако, несмотря на популярный миф о равноправии в СССР, к курящим женщинам общество относилось не так, как к курящим мужчинам. Любой представитель сильного пола - от слесаря до сотрудника НИИ, мог свободно купить пачку табака и курить там, где ему вздумается. На женщину, пожелавшую получить дозу никотина, могли посмотреть искоса - как на неполноценную в лучшем случае, как на "ночную бабочку" - в худшем.

Красивое нижнее белье

С ажурными кружевными комплектами в СССР дело обстояло плохо - их попросту не было в магазинах. Если женщине хотелось носить изящный комплект, она должна была пройти сквозь огонь, воду и медные трубы, за баснословные деньги выискивая себе действительно красивое белье. К таким особам в Союзе относились с подозрением - с одной стороны, потому что такие желания могли быть истолкованы как буржуазные замашки, отвлекающие от строительства светлого будущего, с другой - из-за того что красивое белье нужно лишь искусительницам, продающим себя за деньги. Матери, жене и работнице это все ни к чему.

Лекарства

Некоторые препараты, прописанные врачами от "неудобных" болезней, люди стесняются покупать и сейчас. Например, лекарства, назначенные проктологами, гинекологами и венерологами, люди предпочитают заказывать онлайн чуть ли не анонимно и в непрозрачных упаковках. Смельчаков, готовых открыто купить в аптеке мазь от геморроя, свечи от молочницы или таблетки от гонореи, можно пересчитать по пальцам одной руки.

В СССР же эта тема была под запретом - о таких заболеваниях говорить было нельзя. Именно поэтому многие граждане даже не ходили к врачам, а просто терпели, надеясь, что недуг пройдет сам. Те, кто все-таки осмеливался прийти к специалисту и получить рецепт, покупали в аптеке лекарства, громко объясняя, что это не им, а брату, свекру или кому-нибудь еще.

Вас также могут заинтересовать новости: