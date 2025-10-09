Ученые исследовали, как ялкинки могут накапливать золото в иглах.

Ученые обнаружили, что обычные елки могут накапливать золото внутри своих игл. Об этом говорится в статье Live Science.

В исследовании, опубликованном 28 августа в журнале Environmental Microbiome, сообщается, что ель обыкновенная (Picea abies) концентрирует наночастицы золота с помощью бактерий, которые в ней живут.

"Бактерии и другие микробы, живущие внутри растений, могут влиять на накопление золота в деревьях", - заявила ведущий автор исследования Кайса Лехосмаа, эколог из Университета Оулу в Финляндии.

Эти бактерии известны как эндофиты - симбиотические микроорганизмы, которые способствуют выработке гормонов и усвоению питательных веществ. В елях эти бактерии выделяют растворимые частицы золота, которые деревья поглощают с водой через корни.

Этот процесс является формой биоминерализации, в которой живые организмы контролируют образование минералов в своих тканях. В этом случае эндофиты, вероятно, концентрировали частицы, чтобы уменьшить их токсичность.

Для исследования ученые исследовали ели вблизи шахты Киттиля на севере Финляндии - крупнейшего производителя золота в Европе. Исследователи исследовали 138 образцов хвои с 23 елей. Хвоя из четырех деревьев содержала наночастицы золота.

Наночастицы были окружены биопленками, созданными бактериями. Эти пленки представляют собой полисахариды (сложные сахара) и белковые соединения, выделяемые бактериями, что позволяет им сохраняться в тканях растений.

Тесная связь между наночастицами и бактериальными биопленками указывала на то, что бактерии, вероятно, ответственны за выделение минерала. Разнообразие видов бактерий было меньше в хвое, которая содержала золото.

В статье отмечается, что невозможно обогатиться, вырубая ели ради золотоносной хвои. Ведь эти частицы имеют размер в миллионную долю миллиметра. Однако поглощение деревьями ценного минерала может быть полезным показателем залежей золота под поверхностью и может способствовать разведке золота.

Как писал УНИАН, ранее австралийские ученые открыли грибок, который питается золотом. Оказалось, что во время грибницы этого вида кразе развиваются на золотоносных почвах. С помощью особых ферментов грибок трансформирует частицы золота в материал, пригодный для роста мицелия и построения грибницы. Со временем золото накапливается внутри мицелия и даже оседает на нитях грибницы.

