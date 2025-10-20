Предсказания известной болгарской прорицательницы простираются вплоть до 5079 года.

Оказывается, что болгарская прорицательница Ванга, которая всю свою жизнь делала очень точные предсказания о судьбе человечества, предсказала будущее на несколько тысяч лет вперед.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как сообщает Tyla, на самом деле, ее предсказания действительны до 5079 года, когда, по ее мнению, наступит конец света. Но большинство тех, кто верит в пророчества Ванги, больше всего беспокоят события, которые могут произойти при их жизни, а для многих это следующие 75 лет.

Примечательно то, что предсказания Ванги до 2100 года были записаны очень подробно. Но, проблема в том, что на ближайшее столетие все выглядит довольно мрачно: религиозные революции, вспышки болезней и возвращение некоторых жалких политических сил уже не за горами.

Например, Ванга предсказывала, что в 2033 году человечество столкнется с дальнейшими последствиями глобального потепления, а уровень моря поднимется до разрушительных значений.

"2033: Уровень океана поднимется из-за таяния полярных льдов", - записали последователи ясновидящей ее порочество.

Согласно предсказанию, изменение климата будет представлять угрозу к 2066 году и США будут использовать его как средство запугивания своих врагов.

Ее пророчество гласит: "2066 год: США используют климат как новый вид оружия – резкое охлаждение (или мгновенная заморозка)".

Еще более тревожно то, что, по мнению Ванги, к 2088 году температура станет наименьшей из наших проблем.

"2088 год: Появляется новая болезнь. Старение за несколько секунд", – предсказывала Ванга и добавляла, что к 2097 году, человечество изобретет лечение для этого смертельного недуга: "Победа над болезнью быстрого старения".

В 2100 человечество создаст новый источник энергии, "вероятно, управляемая термоядерная реакция". В том е году снизится и уровень мирового голода.

Ванга считала, что в 2046 году медицина достигнет поразительных успехов, особенно в области клонирования органов, что позволит проводить жизненно важные операции.

А в 2084 году она предсказала, что человечество наконец добьется успеха в восстановлении природы.

Среди прочего Ванга также предсказала, что в 2043 году произойдет завершение преобразования Европы в Исламский халифат. Мировая экономика процветает под властью мусульман, а Рим становится столицей.

На 2066 год болгарская провидицы предсказала нападение США на мусульманский Рим.

Ванга даже предсказала, что в 2076 оживет коммунизм и популяризирует бесклассовое общество.

Ну а в 2100 ученые создадут искусственное солнце.

