Исследования показали, что пара чашек кофе в день обычно безопасна для большинства людей и полезна для здоровья. Однако кофе может вызвать скачок артериального давления, что может привести к негативным последствиям. В комментарии для портала verywellhealth.com кардиолог Джон Хиггинс объяснил, можно ли пить кофе, если у вас диагностировано высокое кровяное давление, и если да, то в каком количестве.

Как объясняет Хиггинс, доза в одну-две чашки кофе в день считается достаточно безопасной для большинства людей с контролируемым или слегка повышенным артериальным давлением. Хотя было показано, что кофеин повышает артериальное давление в краткосрочной перспективе, долгосрочное регулярное употребление кофе говорит об обратном.

Так, многочисленные исследования не показывают повышения риска гипертонии при регулярном употреблении кофе. Метаанализ 13 когортных исследований не выявил связи между потреблением кофе и развитием гипертонии. Другой метаанализ 2023 года даже выявил связь между повышенным потреблением кофе и снижением риска гипертонии на 7%.

При этом одно из исследований показало, что у людей, регулярно употребляющих кофе, развивается толерантность к влиянию кофеина на артериальное давление.

Американская кардиологическая ассоциация также утверждает, что умеренное употребление кофе безопасно для здоровых взрослых.

Однако людям с повышенной чувствительностью к кофеину или неконтролируемым артериальным давлением следует проявлять большую осторожность.

Какая доза кофе безопасна?

Хотя формального ограничения не существует, данные свидетельствуют в пользу употребления 1–3 чашек кофе в день для большинства людей с контролируемым артериальным давлением.

Важно отметить, что содержание кофеина сильно варьируется в зависимости от способа заваривания, поэтому следует учитывать общее потребление кофеина из всех источников, включая чай, безалкогольные и энергетические напитки.

Советы при употреблении кофе

Обратите внимание на то, что вы добавляете в кофе: сахар, сиропы и жирное молоко способствуют увеличению веса и нарушению обмена веществ, что является косвенным риском повышения артериального давления и усугубляет действие кофеина.

Избегайте кофе после 14–15 часов: кофе, выпитый поздно вечером, нарушает сон и, как следствие, повышает артериальное давление.

Не измеряйте артериальное давление после употребления кофе: это может привести к искусственному завышению показаний. Если вы хотите проверить, как кофеин непосредственно влияет на ваше артериальное давление, вы можете сделать это дома перед употреблением кофе и через 30–60 минут после него.

