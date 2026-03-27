Имена из прошлого возвращаются: как называют детей в 2026

Винтажные имена для детей снова набирают популярность и возвращаются в моду. Как пишет Mirror, родители всё чаще отдают предпочтение классическим вариантам с "вечным" звучанием и семейным смыслом.

Исследование компании Crystal Care Collection показало, что многие имена, популярные сто лет назад, снова в тренде.

Среди девочек снова популярны: Лили, Иви, Флоренс, Элси и Эвелин.

Среди мальчиков в моду вернулись Артур, Джордж или Георг, Генри, Гарии и Джек.

Интересно, что в середине XX века почти все эти имена исчезли из топ-100 на десятилетия, но к 2024 году не только вернулись, но и вошли в топ-25. Это говорит о том, что современные родители всё чаще выбирают традиционные имена, связанные с семьёй и прошлым.

Пожилые люди, носящие эти имена, отмечают, что приятно видеть их возвращение. Например, 91-летняя Эвелин рассказала изданию, что её имя когда-то было редким и связано с любимой писательницей её матери. А Артур признался, что его имя вдохновлено легендами о короле Артуре и символизирует силу.

Эксперты считают, что на популярность старых имён также влияют кино и телевидение, которые возвращают моду на классику.

