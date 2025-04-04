Рассказываем, как экономить воду для полива грядок, но при этом получать хороший урожай.

Огородники знают, что без достаточного количества влаги в грунте собрать хороший урожай трудно. Но каждый день ходить по огороду с лейкой или шлангом - непросто, плюс ко всему потом приходят "космические" счета за воду. Возникает вопрос: как сократить расход воды? Оказывается, есть несколько простых способов сделать это, главное - не полениться.

Как можно уменьшить расход воды, поливая огород и сад - 5 хитростей

Сэкономить воду для полива можно, если прибегнуть к уловкам, которыми пользуются опытные огородники.

Мульчируйте грядки

Грядки, на которых лежит слой соломы, травы, древесной коры или любая другая мульча, теряют меньше влаги - примерно на 70%. При этом слой мульчи должен быть толщиной 5-7 см.

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Обустройте капельный полив

Для этого не обязательно тянуть шланги вдоль всего огорода - достаточно запастись пластиковыми бутылками. В крышке каждой нужно сделать отверстия, затем бутылки наполнить водой и закопать возле растений вниз горлышком.

Бутылка на 2 литра может обеспечить полив помидоров или перца на 3 дня.

Собирайте дождевую воду

Если установить под водостоками бочки, то для полива можно получить мягкую и бесплатную воду. За один сезон можно собрать до 5 кубов дождевой воды - не хлорированной, а значит, более полезной для растений.

Сажайте растения, исходя из их влаголюбивости

Это значит, что, если огурцы и капуста любят влагу, то есть смысл посадить их рядом. Но вот кабачки с тыквой, которые вполне нормально переносят засуху, можно сажать рядом, но уже в другом месте. Также можно рядом с грядками (на расстоянии около полуметра) посадить так называемые "живые кондиционеры" - кукурузу или подсолнухи. Сажать нужно с западной стороны грядок, тогда в полдень они будут бросать на них тень.

Сделайте водяные кольца для деревьев

Вокруг деревьев и кустов в саду можно для полива использовать кольца - канавки по периметру кроны глубиной около 15 см. Так вода не будет растекаться, а попадет по назначению - к корням растения.

Кроме этого, можно смешивать почву с гидрогелем - он впитывает воду, а затем отдает ее постепенно. Этот метод часто используют в теплицах. Поливайте огород и сад в правильное время - это рано утром или уже вечером. Ранее мы рассказывали, когда лучше поливать огород - утром или вечером, и как правильно.

Если сомневаетесь, нужно поливать грядки или нет, посадите на них мяту или салат - они будут работать, как индикаторы. Начали вянуть - пора поливать.

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