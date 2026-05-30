Почему некоторые птицы добавляют змеиную кожу в свои гнезда: ответ ученых

Ученые выяснили, что некоторые птицы тщательно выбирают материалы для своих гнезд.

Некоторые птицы добавляют змеиную кожу в свои гнезда. Ученые выяснили, что на самом деле в этом есть смысл, пишет Times Entertainment.

Отмечается, что в ходе исследования 2025 года ученые выяснили, что птицы добавляют змеиную кожу в свои гнезда, чтобы отпугнуть потенциальных хищников от своих яиц и птенцов. Орнитологи отмечают такое поведение по крайней мере с 1800-х годов.

Ведущий автор исследования и куратор по птицам и млекопитающим в Корнелльском университете Ваня Ровер заявил, что наличие змеиной кожи в гнезде может отпугнуть мелких млекопитающих, которые в противном случае разграбили бы его. По его словам, змеиная кожа сигнализирует об опасности именно тем существам, которые угрожают потомству птиц.

Видео дня

Ученые подчеркнули, что это не является стопроцентным средством защиты. Однако этого может быть достаточно, чтобы заставить мышь или белку дважды подумать, прежде чем нападать на гнездо.

Исследователи узнали, что как минимум 78 видов из 22 семейств используют сброшенную змеиную кожу при строительстве гнезд. Более того, все, кроме одного вида, относятся к воробьиным.

Интересно то, что не все птицы одинаково используют эту стратегию. Доля гнезд со змеиной кожей примерно в 6,5 раз выше у видов, гнездящихся в дуплах, чем у видов, гнездящихся в открытых чашеобразных гнездах.

Какие птицы помогают истреблять целые полчища комаров

Ранее в Zielona рассказали о стрижах. Эти птицы считаются одними из самых быстрых среди птиц, а для людей они полезны тем, что помогают бороться с комарами.

Стрижи очень общительны и часто гнездятся колониями. Они проводят почти всю свою жизнь в полете, преодолевая большие расстояния в поисках пищи. Они питаются различными насекомыми, в том числе комарами.

Вас также могут заинтересовать новости: