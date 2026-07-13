Кусты помидоров советуют легонько постукивать: как это помогает увеличить урожай

Постукивание помидоров – это необычный, но очень эффективный способ, который фермеры в последнее время используют для повышения урожайности. Как пишет homesandgardens.com, в летнюю жару этот простой метод обеспечивает необходимую стимуляцию и позволяет получить более крупные и здоровые плоды.
Помидоры – самоопыляющиеся растения, однако для успешного опыления пыльца должна попасть в яйцеклетку. В тяжелом, неподвижном воздухе летней жары ветер и насекомые часто не справляются со своей задачей. Но, физически постукивая по помидорам, вы можете успешно высвободить пыльцу и гарантировать большой и здоровый урожай.
Этот метод также полезен, если вы выращиваете томаты в защищенном месте, например, в теплице.
Что нужно делать
Постукивание помидоров занимает всего несколько секунд на одно растение.
Для этого крепко возьмитесь за главный стебель растения и слегка потрясите его, чтобы активировать высвобождение пыльцы. Затем, двигаясь вверх и вниз по главному стеблю, слегка постукивайте по нему пальцем или палочкой, а также осторожно постучите по самим соцветиям.
Для достижения максимального успеха важен правильный выбор времени. Постукивайте по растениям в полдень, когда солнце высоко и влажность воздуха снизилась. Пыльца наиболее липкая утром и может слипаться; полуденное тепло обеспечивает сухость и свободное распространение пыльцы.
Такую процедуру достаточно проводить всего один раз в день – или даже три-четыре раза в неделю – в период пика цветения, чтобы гарантированно получить результат.
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