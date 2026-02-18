Если монстера начала желтеть, нужно как можно быстрее устранить проблему, пока растение не погибло.

Яркая экзотическая монстера нравится многим любителям комнатных растений за свою неприхотливость. Но даже у такого нетребовательного вида есть свои условия для роста. Узнать, что цветку чего-то не хватает, можно по внешнему виду. Если у монстеры желтеют листья - считайте, что вам повело. Растение само подало сигнал, что у него проблема, и ещё есть шанс ее исправить.

Как избавиться от желтых листьев у монстеры

Почему у монстер могут загнивать и желтеть листки объяснило, издание Martha Stewart. Такой симптом означает, что растение испытывает стресс. Задача цветовода - понять, в чем он заключается.

Чрезмерный полив

Данный тропический вид не любит избыток воды и скорее предпочтет пересушивание, чем недолив. Если почва постоянно влажная, она утяжеляется и корням не хватает воздуха. Монстера может сигнализировать о переливе пожелтением листьев.

Понять, как часто нужно поливать монстеру, можно, опустив палец в землю. Если на глубине нескольких сантиметров субстрат влажный, то следующий полив стоит отложить до высыхания. Также можно поднять горшок - переувлажненное растение кажется тяжелым, а в норме должно быть легким.

Если не уверены, пора ли поливать цветок, то лучше подождать еще немного. Верхний слой должен просохнуть на 50% перед следующим поливом.

Недолив

Это менее распространенная проблема, но недостаток влаги тоже вредит цветку. Если листья не только пожелтели, но также высохли и хрустят по краям - это надежный признак. Кроме того, иногда монстера может реагировать так не только на недостаточный полив, но и на плохое качество воды. В таком случае водопроводную жидкость лучше заменить фильтрованной, и обязательно комнатной температуры.

Мало света

Этот экзотический вид любит большое количество рассеянного света. Ели у монстеры желтеют кончики листьев, а сами побеги вытягиваются и выглядят слабыми, то ее стоит перенести в место с лучшим освещением или подсвечивать фитолампой. Но прямой солнечный свет растению также вредит и может вызывать ожоги.

Вредители

Вредные насекомые могут поселиться даже на комнатном цветке. Самые распространенные вредители этого виды - трипсы. В таком случае у монстеры желтеют листья после пересадки или в обычных условиях, появляются серые полосы, черные точки, деформированные новые ветки.

Зараженное растение нужно изолировать от остальных, пока болезнь не распространилась. Затем промойте листья, обработайте кусты пестицидом и повторите процедуру через месяц. Также регулярно осматривайте цветки на наличие взрослых жуков и их личинок.

Нужно ли срезать желтые листья у монстеры

Все поврежденные части растения следует удалять. Иначе культура будет тратить лишнюю энергию на их рост. Перед тем, как обрезать желтые листья у монстеры, подготовьте заточенный секатор. Затем срежьте их у основания, стараясь не задевать ветку. Не убирайте все пожелтевшие части за один раз, а делайте это постепенно.

Кроме того, если вы уверены, что решили проблему, но цветок продолжает желтеть, то можно аккуратно достать его из горшка и проверить корни. Если есть мягкие, коричневые, подгнившие части, то обрежьте их. Затем пересадите монстеру в свежую почву с дренажем на дне и отверстиями для слива воды.

