Причина солености морей гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд.

Задумывались ли вы когда-либо, почему в море вода соленая? Этот факт известен всем еще с детства, однако мало кто может в точности объяснить, с чем именно это связано. И хотя на самом деле соленость морей и океанов - это результат весьма сложного природного процесса, его все можно описать простыми словами.

Почему вода в море соленая - объяснение простыми словами

Все начинается с дождя: проходя через атмосферу, капли насыщаются углекислым газом и становятся слабокислыми. За счет этого, попадая на сушу, вода постепенно растворяет горные породы и вымывает из них минералы, включая ионы натрия и хлора.

Дальше вместе с потоками воды эти вещества попадают в ручьи и реки, которые постепенно несут их в моря и океаны. Можно сказать, что реки непрерывно "подпитывают" морскую воду минералами, и этот процесс продолжается уже миллионы лет. При этом сама вода под действием солнца испаряется, а соль - нет: она остается в воде и накапливается, со временем лишь увеличивая свою концентрацию.

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Также на то, почему вода в океане соленая, влияют подводные вулканы, которые все время извергают наружу тонны минеральных веществ, в том числе, снова-таки, натрий и хлор, которые затем объединяются в хлорид натрия (поваренную соль).

Сегодня морская вода содержит в среднем 35 граммов соли на литр, но если раньше, по мнению геологов, океаны были менее солеными, то в будущем роста солености уже не ожидается. Связано это с тем, что океан уже как бы достиг точки равновесия, при которой количество поступающей соли приблизительно равняется количеству осаждения минералов на дно.

Впрочем, некоторые моря по природе менее соленые за счет постоянного прилива пресной воды из рек. Например, в Черном море около 17 граммов соли на литр воды (так как в него впадают крупные реки, в частности, Дунай и Днепр), в Каспийском - 12 граммов, а в Балтийском - 7.

Таким образом, ответ на то, почему морская вода соленая, весьма прост: в ней накапливаются минералы с гор и из под земной коры, которые при этом долгое время не оседают на дно из-за подводного течения.

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