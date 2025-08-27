Также специалисты объяснили, почему появляется такой запах.

Когда человек имеет много дел одновременно, то может забываться о стирке, которая уже часами лежит в стиральной машинке, и именно из-за этого появляется плесень. Однако, как пишет издание martha stewart, это можно легко исправить.

В частности эксперты по стирке рассказали, как избавиться от неприятного запаха плесени на одежде, чтобы она долго оставалась свежей и приятно пахла.

Почему ваша одежда пахнет плесенью?

Как отметил эксперт по стирке и бытовой технике Морган ЛаЛонде, запах плесени чаще всего возникает из-за нескольких факторов.

Видео дня

Высокая влажность: из-за высокого уровня влажности и длительного пребывания в условиях влаги может развиваться плесень.

Запахи тела и жиры: под и жиры тела могут удерживать запах, если не постирать вещи правильно.

Неправильное хранение: хранение одежды в плотно заполненных шкафах, ящиках и полиэтиленовых пакетах с ограниченным доступом воздуха, может привести к накоплению влаги и появлению плесени.

Слишком много стирального порошка: это средство может оставлять на одежде остатки, которыми питаются бактерии, вызывающие неприятный запах.

Грязная стиральная машина: ЛаЛонде говорит, что стиральные машины стоит чистить раз в месяц, чтобы одежда оставалась чистой и пахла свежестью.

Как избавиться от запаха плесени на одежде?

Из-за того, что типы тканей, из которых изготавливают нашу одежду, очень разнообразны, методы удаления плесени также отличаются. В частности президент и сопредседатель AspenClean Алисия Соколовски советует пошаговые методы, чтобы вы могли безопасно и правильно обработать каждую категорию одежды.

Необходимые материалы:

белый дистиллированный уксус;

пищевая сода;

мягкий стиральный порошок;

кислородный отбеливатель (по желанию);

мягкая щетка для чистки или старая зубная щетка (по желанию).

Как чистить хлопок, полиэстер и смеси?

"Этот метод лучше всего подходит для таких вещей, как футболки, полотенца, постельное белье или повседневная одежда", - заверила Соколовски.

Сначала нужно проверить этикетку с инструкциями по уходу, чтобы убедиться, что обработка и температура соответствуют. Далее наполните ведро или раковину горячей водой и добавьте один стакан белого уксуса.

Погрузите одежду на минимум один час или всю ночь, если запах очень сильный или стойкий.

"Положите одежду в стиральную машину. Добавьте обычный стиральный порошок и полстакана пищевой соды непосредственно в барабан. Стирать на самой высокой температуре, разрешенной для конкретной одежды. Если возможно, сушите на солнце, поскольку ультрафиолетовые лучи помогают уничтожить остатки спор плесени", - советуют в martha stewart.

Шелк, шерсть и кашемир

По словам Соколовски, этот метод лучше всего подходит для таких вещей, как свитера, белье и шарфы.

Для этого нужно наполнить емкость холодной водой, добавить полстакана белого уксуса, замочить одежду на 30 минут и осторожно перемешать, чтобы не повредить деликатные ткани.

"Прополощите в холодной воде, пока не исчезнет запах уксуса. Постирайте вручную мягким моющим средством для деликатных тканей. Разложите вещи на ровной поверхности для сушки в хорошо проветриваемом помещении, избегая прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить выцветание или образование катышков на деликатных тканях", - подчеркнули в материале.

Спортивная одежда

Выверните одежду наизнанку, чтобы лучше удалить пот и запахи, застрявшие в волокнах. После этого смешайте кислородный отбеливатель с теплой водой, следуя инструкциям производителя.

"Замочите одежду на 1-6 часов, в зависимости от интенсивности запаха. Добавьте 1 стакан уксуса в отсек для кондиционера для белья в стиральной машине. Используйте теплую воду (если это безопасно для ткани) и ваш любимый мягкий стиральный порошок. Постирайте одежду с ополаскиванием уксусом. Перед хранением полностью высушите на воздухе", - посоветовали в издании.

Другие советы экспертов по стирке

Ранее эксперты рассказали, что добавить в воду, чтобы "убить" запах секонда. По словам специалистов, для обработки одежды из таких магазинов нужно использовать нашатырный спирт или уксусно-солевую смесь.

Также стало известно, что добавить при стирке полотенец, чтобы они стали мягкими и пушистыми. Эксперты советуют добавлять уксус, стирать при правильной температуре и небольшими партиями.

Вас также могут заинтересовать новости: