Немногие знают, что у девушек советской эпохи не было "апельсиновой корки".

Каждой женщине хочется выглядеть превосходно, в этом помогают не только косметологи, диетологи и качественная косметика, но и здоровый образ жизни. Однако целлюлит - проблема, с которой в современном мире сталкиваются многие, в отличие от девушек, живших в СССР.

Что такое целлюлит - подробный разбор

Врачи-диетологи говорят, что целлюлит - это воспалительный процесс, который затрагивает подкожно жировую клетчатку. Само воспаление появляется из-за активного роста и действия бактерий, а предпосылками к нему могут стать разные факторы.

Для того чтобы понять, как убрать целлюлит, важно осознать, что привело к его возникновению. Это могут быть заболевания щитовидной железы, наследственный фактор, неправильное питание и многие другие причины. В целом, целлюлит на ногах или в любом другом месте - это косметическая проблема, а многие врачи даже не считают ее болезнью.

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Почему целлюлит на животе или на ногах отсутствовал в СССР

Согласно легенде, первой женщиной, которая стала использовать термин "целлюлит" стала Николь Ронсар, которая искала девушку с хорошей кожей для обложки журнала. Спустя долгое время поисков, она забила тревогу - целлюлит на попе, животе, ногах и других частях тела был почти у всех женщин. Тогда она решила, что это распространенная проблема, с которой нужно сражаться - к примеру, написать книгу о методах борьбы с "апельсиновой коркой", потом открыть косметические салоны и заработать кучу денег.

До СССР информация о "страшном целлюлите" дошла лет через 10 (в конце 80-х) - в то время в аптеках начали появляться различные антицеллюлитные крема и мази. Ведомые интересом, женщины пробовали их, но неохотно - не считали наличие целлюлита проблемой.

К тому же, они были лишены того, от чего появляется целлюлит:

гормональных препаратов, повышающих уровень эстрогена (этот гормон провоцирует появление целлюлита);

фаст-фуда и другой вредной пищи;

ленивого образа жизни.

К тому же, советские девушки носили закрытые купальники, оголялись только на пляже, где у всех были примерно одинаковые фигуры и никто даже не задумывался о том что что-то с ними не так. Если кого-то из женщин волновало состояние кожи - обсуждалось это только в близком кругу, а во всеуслышание заявлять о своих недостатках считалось неэтичным.

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